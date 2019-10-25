obilet.com'a EBRD'den 5 milyon dolarlık yatırım
1 saat önce
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, online bilet satış platformu obilet.com'a 5 milyon dolar yatırım yaptı.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, online bilet satış platformu obilet.com'a 5 milyon dolar yatırım yaptı. obilet.com'un Üst Yöneticisi Yiğit Gürocak, "2020 yılında 15 milyon bilet satmayı hedefliyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:24
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