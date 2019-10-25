Son Dakika Haberleri: obilet.com'a EBRD'den 5 milyon dolarlık yatırım
Son Dakika Ekonomi obilet.com'a EBRD'den 5 milyon dolarlık yatırım

obilet.com'a EBRD'den 5 milyon dolarlık yatırım

1 saat önce

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, online bilet satış platformu obilet.com'a 5 milyon dolar yatırım yaptı.

obilet.com'a EBRD'den 5 milyon dolarlık yatırım, System.String[]

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, online bilet satış platformu obilet.com'a 5 milyon dolar yatırım yaptı. obilet.com'un Üst Yöneticisi Yiğit Gürocak, "2020 yılında 15 milyon bilet satmayı hedefliyoruz." dedi.

Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:24 
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