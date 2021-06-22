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obilet.com'a "Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri"nde elmas ödül - Son Dakika

obilet.com'a "Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri"nde elmas ödül

22.06.2021 13:20
obilet.com'a

Online otobüs ve uçak bileti platformu obilet.com, Şikayetvar tarafından düzenlenen "Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri"nde en üst düzeyde ödül olan "diamond (elmas)" ödülüne layık görüldü.

Online otobüs ve uçak bileti platformu obilet.com, Şikayetvar tarafından düzenlenen "Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri"nde en üst düzeyde ödül olan "diamond (elmas)" ödülüne layık görüldü.

obilet.com'dan yapılan açıklamaya göre, müşteri memnuniyetini ölçen bir platform olan Şikayetvar tarafından düzenlenen "A.C.E Awards (Achievement in Customer Excellence)" bu yıl 6. kez gerçekleştirildi.

obilet.com, bilet siteleri kategorisinde en yüksek müşteri memnuniyetini sağlayarak "Diamond (Elmas) Müşteri Memnuniyeti Ödülü"nü kazandı. Sitede yer alan istatistiklere göre, obilet.com, Şikayetvar'da yer alan şikayet ve taleplerin yüzde 100'üne 24 saat içinde dönüş sağladı.

obilet.com, ödüle, bilet siteleri kategorisindeki ortalama puanının 5 üzerinden 1,5, bilet satışlarına aracılık ettiği kara yolu ve hava yolu yolcu taşımacılığı sektörleri ortalama puanının ise yine 5 üzerinden 2,4 puan üstünde yer alarak ulaştı.

"Şikayetlerin yüzde 100'üne cevap veriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen obilet.com Müşteri Deneyimi Direktörü Bilal Aşcı, şunları kaydetti:

"obilet müşteri deneyimi ekibi olarak temel hedefimizi müşterilerimizin sitemiz ve mobil uygulamalarımız üzerinden bilet almadan önce, bilet alırken ve bilet aldıktan sonraki süreçte sorunsuz bir deneyim yaşamalarını sağlamak olarak tanımlayabiliriz. Müşteri şikayetleri ve talepleri bizim için çok önemli. Şikayetlerin yüzde 100'üne cevap veriyoruz. Bunları özel ve farklı bir metot ile inceleyip çözüme kavuşturuyoruz. Bu sayede sektörümüzde en fazla memnuniyetle çözülen ve teşekkür edilen şikayet istatistiğine sahibiz."

"Yardım sayfalarımıza yakın bir zamanda 'obilet Asistan' ile daha da zenginlik katacağız"

Aşcı, güçlü ekipleriyle canlı destek hizmeti sağladıklarını aktararak, "Buradaki müşteri memnuniyetimiz yüzde 95 oranında. Her ay binlerce teşekkür aldığımız bir kanal olarak konumlanıyor. Ayrıca, uçtan uca müşteri deneyim süreçlerimizi iyileştirmek için sürekli proje ve faaliyetler yürütüyoruz. 100'e yakın arkadaşımızın çalıştığı müşteri destek hattımızda kadın ve genç istihdamına ağırlık veriyoruz. Bu dinamik ve özverili ekip gerek salgının inişli çıkışlı dönemlerini gerekse mevsimsel dalgalanmaları kalitemizden taviz vermeden atlatmamızda en büyük gücümüz oldu." ifadelerini kullandı.

Onların iş yüklerine destek olabilmek adına self servis kanallarına yatırımlara devam edeceklerini bildiren Aşcı, "Mevcutta etkin bir şekilde kullandığımız yardım sayfalarımıza yakın bir zamanda obilet Asistan ile daha da zenginlik katacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel obilet.com'a 'Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri'nde elmas ödül - Son Dakika


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