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Obilet.com, Biletall'ı satın aldı - Son Dakika

Obilet.com, Biletall'ı satın aldı

03.07.2021 09:31
Obilet.com, Biletall'ı satın aldı, System.String[]

Online otobüs ve uçak bileti satış platformu Obilet, aynı sektörde faaliyet gösteren Biletall'ı satın almak üzere anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Online otobüs ve uçak bileti satış platformu Obilet, aynı sektörde faaliyet gösteren Biletall'ı satın almak üzere anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Obilet'ten yapılan açıklamaya göre, devralma öncesi işlemlerin birkaç hafta içinde tamamlanacağı ve temmuz ayı içerisinde Obilet'in Biletall'ı kendi şirket grubuna dahil edeceği belirtildi.

Satın alma bedeline ilişkin olarak herhangi bir açıklama yapılmazken, varılan anlaşmaya göre, satın alma sonrasında Obilet ve Biletall faaliyetlerini iki ayrı şirket olarak sürdürecek.

Obilet, satın alma sonrası kullanıcılarına daha fazla firma seçeneği sunarken 2021 yılı içerisinde 20 milyon bilet satmayı hedeflediğini duyurdu.

Söz konusu satın almayla beraber otobüs ve hava yolu firmaları da daha düşük maliyetle, daha çok sayıda kullanıcı ile buluşma fırsatına sahip olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Obilet.com Üst Yöneticisi (CEO) Yiğit Gürocak, şunları kaydetti:

"Seyahat sektörü için çok heyecan verici olan bu gelişmeyi pazarda faaliyet gösteren firmalarımızla ve vatandaşlarımızla paylaşmanın mutluluğu içindeyiz. Sektörün içinden gelen iki firma güçlerini birleştirirken bu satın almanın sektördeki tüm oyunculara hizmet kalitesi ve verimlilik anlamında pozitif yöne fayda sağlayacağını öngörüyoruz. Vatandaşlarımız da aradıkları seyahat biletine çok daha kolay bir şekilde ulaşabilecek, farklı alternatifleri karşılaştırarak kendileri için uygun olanı daha geniş seçenek yelpazesi içinden seçebilecek. Devralma sürecimiz tamamlandığında, yenilikçi projelerimizi hayata geçirmeyi, yeni ürünler geliştirmeyi ve yurt dışına açılarak Türkiye'nin yerli seyahat markası olan Obilet'i dünya ölçeğinde bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz."

Biletall Üst Yöneticisi (CEO) Yaşar Çelik ise Kayseri'den çıkan bir bilişim markası olan Biletall'ın Türkiye'de şehirler arası seyahat sektörünün dijitalleşmesinde öncü rol oynadığını belirtti.

Sektörün içinde bulunduğu kriz ortamında böylesi bir anlaşma ile sektörün küresel çapta daha da güçlenmesinin önünü açmanın gururunu yaşadıklarını belirten Çelik, "Bugüne kadarki başarılarımızda emeği bulunan çalışma arkadaşlarımızın Obilet çatısı altında işlerine devam etmelerini güvence altına almış olmak da bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Türkiye seyahat sektörünün tüm paydaşları için hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Uçak, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Obilet.com, Biletall'ı satın aldı - Son Dakika Ekonomi


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