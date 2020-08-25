obilet.com'dan "tanıdıkla sınırlı esnek seyahat" için yeni hizmet: Otobüs kiralama - Son Dakika

obilet.com Türkiye'nin önde gelen otobüs firmalarını bir araya getirerek, pandemide esnek seyahat etmek isteyenler için otobüs ve minibüs kiralama hizmeti sunmaya başladı.

obilet.com'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen obilet.com Üst Yöneticisi (CEO) Yiğit Gürocak, yeni hizmetleri sayesinde seyahatseverlerin, kendi gruplarına özel otobüs kiralayarak daha esnek bir yolculuk planı oluşturabileceklerini belirterek şunları aktardı:

"2020 yılı, vatandaşların tatil ve yolculuk anlayışlarının değiştiği bir sene olarak dikkat çekiyor. İnsanlar bu dönemde hijyene çok daha fazla önem göstermeye başladı. Tatil için özellikle aileler, villa kiralama, tekne/yat kiralama ve kamp kurma gibi daha izole seçenekleri tercih etmeye başladı. Ulaşımda da buna paralel bir şekilde dönüşüm yaşanacağını düşünüyoruz. Bu doğrultuda seyahat severler otobüs ya da minibüs kiralama gibi, kendi yakın çevreleriyle sınırlı bir yolculuk deneyimini tercihleri arasına alacaklardır. Otobüs firmaları da tüketicilerden gelen bu talebi, hızlı ve dengeli bir şekilde karşılayabilmek için pazar yeri platformlarının desteğine ihtiyaç duyacaklar. Bu dönüşümün öncüsü olarak obilet.com, otobüs firmalarına ek gelir kaynağı da yaratabilecek söz konusu ürününü, bu bakış açısıyla ve pazardaki karşılıklı ihtiyacı göz önünde bulundurarak geliştirdi."

Ürün portföyünü, değişen seyahat alışkanlıklarına göre genişletiyor

Kovid-19 döneminde online alışverişin daha da öne çıkmaya başladığını belirten Yiğit Gürocak, seyahat yasaklarının devam ettiği süre boyunca obilet.com olarak kullanıcılarına sunabilecekleri hizmetler konusunda proje önceliklendirme, fizibilite ve ürün geliştirme çalışmalarına ağırlık verdiklerini kaydetti.

Değişen seyahat alışkanlıklarına uygun olacak şekilde ürün portföylerini genişletmeye devam ettiklerini vurgulayan Gürocak, "Seyahat kısıtlamaları boyunca maddi açıdan dar boğaza giren otobüs firmaları, geliştirmiş olduğumuz bu yeni model sayesinde hem farklı bir gelir kaynağına hem de online alışveriş tercih eden, konforlu ulaşımın avantajlarından yararlanmak isteyen farklı bir müşteri segmentine kavuşacaklar. Bu da otobüsle yolcu taşımacılığı sektörünün yaşadığı dar boğazı aşabilmesine önemli bir katkı sunacak." ifadelerini kullandı.

Kalabalık gruplar ve özel geziler için uygun

Gürocak, yeni hizmetleriyle dileyenlerin hem şehirler arası yolculukları hem de şehir içi toplu gezileri için seçili otobüs firmalarından hızlı ve kolayca otobüs kiralayabileceklerini aktardı. Otobüs kiralamanın, özelikle kalabalık gruplar için iyi bir seçenek olduğunu kaydeden Gürocak, bu yöntemin en çok iş gezileri, okul gezileri, düğünler, cenazeler, doğum günleri, turistik geziler, spor etkinlikleri ve özel etkinliklerde tercih edildiğini ifade etti.