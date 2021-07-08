obilet.com Uluslararası Seyahat Ödülleri 2021'e aday

Online otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet.com, dünya çapında turizm ve konaklama sektörünün performansı yüksek markalarını tanıtmayı amaçlayan Uluslararası Seyahat Ödülleri 2021'e (International Travel Awards) aday gösterildi.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, obilet.com, Avrupa'nın En İyi Uçak Bileti Şirketi ve Türkiye'nin En İyi Uçak Bileti Şirketi kategorileri olmak üzere iki dalda yarışıyor.

Her yıl KSA Turizm Pazarlama (KS Aadhavan Enterprises LLP) tarafından organize edilen ve dünyadaki en prestijli ödüllerden biri kabul edilen bu yarışmaya davet edilen obilet.com, Türkiye'yi uluslararası platformlarda da temsil etme hakkı kazandı.

15 Temmuz 2021'de başlayan ve 5 binden fazla turizm şirketinin küresel bazda bir üst seviyeye yükselmesine katkı sağlayan Uluslararası Seyahat Ödülleri için oylamalar 30 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecek.

obilet.com'a https://internationaltravelawards.org/app/votenid=cXlMZnM4aDlkUUUvUXVSdTdtZzdzZz09 linkinden oy verebiliyor.