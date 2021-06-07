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obilet.com vizesiz seyahat edilebilecek 5 ülkeyi derledi - Son Dakika

obilet.com vizesiz seyahat edilebilecek 5 ülkeyi derledi

07.06.2021 15:05
obilet.com vizesiz seyahat edilebilecek 5 ülkeyi derledi, System.String[]

Otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet.com, seyahatseverlerin kolaylıkla, vizesiz gezebileceği 5 farklı ülkeyi derledi.

Otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet.com, seyahatseverlerin kolaylıkla, vizesiz gezebileceği 5 farklı ülkeyi derledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tatilseverlerin bütün planlarının ertelenmesine neden olan salgının etkileri, geliştirilen çeşitli aşılarla azalmaya devam ederken, ülkeler de kısıtlamalarda gevşemeye gidiyor. Birçok ülke ziyaretlerde vize koşulu aramıyor.

Otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet.com, seyahatseverlerin kolaylıkla gidebileceği, gezip görebileceği, vize koşulu bulunmayan ülkeleri bir araya getirdi. Söz konusu 5 ülke ve önde gelen turizm destinasyonları şunlar:

Bosna Hersek: Milijacka Nehri ile çevrelenmiş başkent Saraybosna'daki İkinci Dünya Savaşı'nı simgeleyen ve gece gündüz yanan "Sönmeyen Ateş Anıtı'", iç savaş zamanında yapılan Umut Tüneli, Birinci Dünya Savaşı'nın ilk izlerini taşıyan Latin Köprüsü, Bosna'nın inadını simgeleyen ve 1997'den beri restoran olarak hizmet veren Inat Kuca Evi, denize kıyısı olan Neum şehri, Kravitse Şelaleleri gibi görülmeye değer birçok hikayesi olan rotalarıyla tatilcileri bekliyor.

Fas: Kaotik, renkli, güzel kokulu, göz alıcı özellikleriyle Fas, bir gezginin tüm duyularını karşılayan bir ülke olarak öne çıkıyor. İster Marakeş'in benzersiz mimarisi ve sokak yemekleriyle dolu şehir hayatı, ister Sahra Çölü'nde safari deneyimi, Fez'de renkli duvarları ve teras marketlerinin keşfi ve eşsiz güzellikleri ile Fas unutulmayacak bir seyahat destinasyonu olarak öne çıkıyor.

Ukrayna: Son yıllarda Ukrayna, her bütçeye uygun popüler bir seyahat destinasyonu haline geldi. Uygun fiyatlar, Kiev'in harika manzaraları, Odessa'daki duru sahiller, Lviv'deki tarihi opera, kültür binaları ve daha az kalabalık turist akımıyla dikkati çekiyor.

Arjantin: Güney Amerika'da ziyaret edilecek en popüler ülkelerden biri olan Arjantin, gezilmesi ve görülmesi gereken yerleriyle öne çıkıyor. Buenos Aires'in kafe kültüründen Iguazu Şelaleleri'nin doğal güzelliğine, Perito Moreno buzulundan, Mendoza üzüm bağlarına kadar Arjantin, her kesimin ziyaret etmesi gereken zengin tarihe sahip bir ülke.

Brezilya: Güney Amerika'nın en büyük ülkesi olan Brezilya, çoğu tropikal, egzotik bitkiler ve vahşi yaşamla dolu geniş yağmur ormanlarıyla öne çıkıyor. Brezilya'nın 7 bin 400 kilometrelik Atlantik kıyısı, altın kumlu Copacabana Plajı'yla kaplı ve iç kısmında ise mineral kaynaklar bulunuyor. Koloni sonrası Portekiz kiliselerinin ve kültürünün etkileri hala hissediliyor. Bu güçlü Portekiz etkisi, Brezilya'nın kolonyal mimarisinde, kiliselerindeki ve manastırlarındaki sırlı çiniler ve dekoratif sanatlarda ile dilde belirgin bir rol oynuyor. Brezilya turistlere pastoral sahil tatilleri ile orman keşiflerinden, birinci sınıf sanat müzelerine kadar birçok zengin deneyim vadediyor.

Arjantin, Brezilya, Uçak, Fas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi obilet.com vizesiz seyahat edilebilecek 5 ülkeyi derledi - Son Dakika Ekonomi


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