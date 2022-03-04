Obilet'ten "şehirler arası seyahatlerde maske zorunluluğu" açıklaması - Son Dakika
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Obilet'ten "şehirler arası seyahatlerde maske zorunluluğu" açıklaması

04.03.2022 09:51
Obilet'ten "şehirler arası seyahatlerde maske zorunluluğu" açıklaması

Şehirler arası seyahat etmek isteyen vatandaşlar için HES kodu zorunluluğu kaldırılırken, maske kullanımına devam edilmesi kararı alındı.

Şehirler arası seyahat etmek isteyen vatandaşlar için HES kodu zorunluluğu kaldırılırken, maske kullanımına devam edilmesi kararı alındı.

Obilet'ten yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla, önceki gün, bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı düzenlendiği anımsatıldı.

Salgın koşullarına yönelik alınan kararların yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, "Şehirler arası seyahatlerde ve toplu taşımalarda HES kodu zorunluluğunun kalkmasıyla birlikte özellikle mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda; uçak, otobüs ve toplu taşıma gibi ulaşım araçlarında maske kullanımının zorunlu tutulmaya devam edileceğini tüm yolcularımıza bir kez daha hatırlatmak istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yurt dışına seyahat edecek yolculardan, gidilecek ülkenin belirlediği kurallar doğrultusunda, PCR testi istenmesi uygulamasının da süreceğini bildirildi.

YORUMLAR
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Müzik yasağı neden kalkmıyor? Müzik yasağı neden kalkmıyor? Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı: (3) Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı: (3)

Bilim Kurulu Toplantısı, Fahrettin Koca, Koronavirüs, HES kodu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Obilet'ten 'şehirler arası seyahatlerde maske zorunluluğu' açıklaması - Son Dakika


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