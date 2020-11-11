"Objektifimden 4 Mevsim Kavak Fotoğraf Yarışması" düzenlendi - Son Dakika

Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Yaşar Doğu İlkokulu iş birliğinde "Objektifimden 4 Mevsim Kavak Fotoğraf Yarışması" düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, AA muhabirine, dört mevsimi kapsayacak yarışmaya okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin katılabileceğini söyledi.

Projenin özellikle salgın dönemi için öğrencilerin bir araya gelmeden dijital ortamda beceri kazanmalarına vesile olacağını belirten Büyük, "Ailesiyle beraber doğa gezilerine çıkıp fotoğraf çekebilecekler ve güzel vakit geçirebilecekler. İlçemizin sınırları içinde çekilecek bu resimler, aynı zamanda ilçemizin dört mevsim güzelliğini ön plana çıkaracaktır. Yarışmaya katılmak isteyenler çekecekleri fotoğrafları '4mevsimkavak@gmail.com' adresine mail olarak atacak. Gönderilen fotoğraflar dijital ortamda değerlendirilerek her kategorinin birincileri belirlenecek. Birinci olan fotoğrafların üzerine öğrencinin ve okulunun adı ile fotoğrafın nerede çekildiği yazılarak büyütülecek ve ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarına asılarak ölümsüzleştirilecek. Ayrıca gönderilen fotoğraflar ile '4 Mevsim Kavak' fotoğraf sergisi açılacak." dedi.

Büyük, yarışmaya son katılım tarihinin sonbahar kategorisi için 30 Kasım, kış kategorisi için 28 Şubat 2021, ilkbahar kategorisi için 30 Nisan 2021 ve yaz kategorisi için 30 Haziran 2021 olarak belirlendiğini kaydetti.