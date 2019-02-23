Son Dakika Haberleri: Objektiflere Takılan Yaban Hayvanları İzleyenleri Etkiliyor

Objektiflere Takılan Yaban Hayvanları İzleyenleri Etkiliyor

31 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tabiata yerleştirdiği bin 924 adet fotokapan ve drone ile yaban hayatını kayıt altına almaya devam ediyor.

Objektiflere Takılan Yaban Hayvanları İzleyenleri Etkiliyor, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tabiata yerleştirdiği bin 924 adet fotokapan ve drone ile yaban hayatını kayıt altına almaya devam ediyor. Objektiflere takılan hayvanlar ise izleyenleri etkiliyor.

Fotokapanlar ile ülkede yaşadığı bilinen ancak görüntülenmesi son derece zor olan nadir yaban hayvanları doğal ortamlarında gözlemleniyor ve yaşam alanları hakkında kesin veriler elde ediliyor. Yaban hayatını takip maksadıyla kurulan fotokapanlar ayrıca, bölgelerin zengin yaban hayatı varlığı ile tabii yaşamdan ilginç anların kaydedilmesini de sağlıyor. Yapılan izleme çalışmaları neticesinde bozayı, çakal, tilki, kurt, yaban domuzu, karaca, kızıl geyik, çengelboynuzlu dağ keçisi, yaban keçisi, yaban tavşanı, kınalı keklik gibi türlerle beraber Anadolu parsı, karakulak, karakurt, çizgili sırtlan, su samuru, sakallı akbaba, vaşak gibi Türkiye'de nadir rastlanan pek çok yaban hayvanı objektiflere takılıyor.

Elde edilen verilerle bilimsel çalışmalar yürütülüyor

Fotokapanlar, yaban hayvanlarının bulunduğu bölgelere uydu destekli olarak yerleştiriliyor. Zorlu hava koşulları, hatta metrelerce karda bile DKMP ekipleri belirli aralıklarla bu fotokapanlardaki görüntüleri alıyor. Görüntülerden elde edilen verilerle Tarım ve Orman Bakanlığı ile üniversitelerden çeşitli bilim adamları bilimsel çalışmalar yürütüyor. Çalışmalar yaban hayvanlarının popülasyonlarının sürekliliği açısından çok büyük önem taşıyor.

Önünden geçen canlıların hareketini algılayarak çok kısa bir süre içinde çekim yapabilme özelliğine sahip fotokapanlara son dönemde GSM devreleri de entegre edildi. Böylece, elde edilen fotoğraflar birkaç dakika içinde ilgili kişilerin cep telefonlarına MMS veya elektronik posta adreslerine mail olarak gönderilebiliyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:31 Kaynak: İHA

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