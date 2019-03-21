Son Dakika Haberleri: Obm'den Ücretsiz Fidan Dağıtımı

Obm'den Ücretsiz Fidan Dağıtımı

37 dakika önce

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Dünya Ormancılık haftası nedeniyle ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.

Obm'den Ücretsiz Fidan Dağıtımı, System.String[]
Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Dünya Ormancılık haftası nedeniyle ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.

Zonguldak'ta Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 21 Mart Dünya Ormancılık Haftası nedeniyle Valilik binası yanında vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Dünya Ormancılık haftası nedeniyle valilik binası yanında 2 bin 300 adet ıhlamur ve kestane fidanı dağıtıldı. Ücretsiz olarak dağıtılan fidanlara vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:59 Kaynak: İHA

Zonguldak, Güncel
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