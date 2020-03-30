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'Obra asil bir karakterdir bu şekilde gitmez!'
15 dakika önce
SALGIN tedbirleri kapsamında ülkesi Sırbistan'a giden F.Bahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradoviç için "Türkiye defterini kapattı, bir daha dönmez" yorumları yapılsa da sarı lacivertli yönetim bu yönden hiçbir endişe taşımıyor.
SALGIN tedbirleri kapsamında ülkesi Sırbistan'a giden F. Bahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradoviç için "Türkiye defterini kapattı, bir daha dönmez" yorumları yapılsa da sarı lacivertli yönetim bu yönden hiçbir endişe taşımıyor. Hürriyet'e konuşan idareciler, "Tanıdığımız Obradoviç asil bir karakterdir asla böyle gitmez.
Ailesi için endişe ediyor, bu nedenle ülkesine gitti. Obradoviç kesinlikle dönecek, takım da şampiyon alacak, EuroLeague'de de dörtlü finale kalacağız. Zaten dikkat ederseniz tek bavulla gitti. Sözleşmesi sezon sonu bittiği ve henüz yeni sözleşme imzalanmadığı için bu tarz spekülasyonlar yapılıyor" dediler.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 07:51
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