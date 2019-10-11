Obra ilk kez yenilgiyle başladı!
38 dakika önce
Sırp çalıştırıcı, Euroleague kariyerinde ilk kez ilk iki maçını da kazanamadı.
Sırp çalıştırıcı, Euroleague kariyerinde ilk kez ilk iki maçını da kazanamadı. Öte yandan Fenerbahçe de uzun bir süre sonra sezona bu kadar kötü girmiş oldu. Daha önce 2011/12 sezonunda ilk iki maçını kaybeden sarı-lacivertli ekip, 8 yıl aradan sonra kötü istatistiğini tekrarladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:26
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