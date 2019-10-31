Son Dakika Haberleri: Obradovic: 7 yıldır böyle bir şey yaşamadım
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Obradovic: 7 yıldır böyle bir şey yaşamadım

3 dakika önce

Taraftarların desteğine ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Koç Obradovic, "Çok kötü oynadık.

Obradovic: 7 yıldır böyle bir şey yaşamadım, System.String[]

Taraftarların desteğine ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Koç Obradovic, "Çok kötü oynadık. Hem Euroleague adına hem de herhangi bir organizasyon adına olmamız gereken seviyede değiliz. Böyle olunca da ilk ve tek sorumluluk antrenördedir. İkinci yarıda biraz reaksiyon oldu ama ileriye yönelik bize özgüven vermesi mümkün değil. Oyuncularım formda değil ve bunu toparlamak benim ve staffın görevi. Elimizden geleni yapacağız. Önümüzde evimizde oynayacağımız 4 maçımız var. Toparlanmak adına iyi bir zaman olacak. İnşallah taraftarlarımızdan da destek gelir. 7 yıl boyunca görevimde böyle bir şey yaşamadım. Umarım en kısa zamanda bu durumdan çıkarız. Kimse için kolay değil, dinlenemiyorlar. Birlik olmaya ve taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Her zaman olduğu gibi bu zorluktan çıkmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.


Ivan Obradovic, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:57 
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