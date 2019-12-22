Obradovic: "Ali Koç ve Semih Özsoy ile toplantı yaptık" - Son Dakika
Son Dakika Spor Obradovic: 'Ali Koç ve Semih Özsoy ile toplantı yaptık' - Son Dakika Spor

Obradovic: "Ali Koç ve Semih Özsoy ile toplantı yaptık"

6 saat önce

Tecrübeli başantrenör, ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Teksüt Bandırma'yı 89-79 mağlup ettikleri maçın ardından FBTV'ye açıklamada bulundu.

Obradovic:

Tecrübeli başantrenör, ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Teksüt Bandırma'yı 89-79 mağlup ettikleri maçın ardından FBTV'ye açıklamada bulundu.


Geçirdikleri zorlu süreçte Teksüt Bandırma karşısında elde ettikleri galibiyetin önemli olduğunu aktaran Obradovic, "Savunma açısından problemli anlarımız olduğu doğru ama bugün daha çok takım gibi oynadık. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Her top için savaşmalı ve sonuna kadar mücadele etmeliyiz. Hem Türkiye liginde hem de de Avrupa Ligi'nde kesinlikle kolay maç yok." ifadelerini kullandı.


Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli taraftarların kendisine verdiği desteğe değinen Obradovic, "6 küsür yıldır buradayım. İnanılmaz bir destek var. Kalpten söylüyorum, desteklerini hissediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hem bana hem de takımımıza karşı inanılmaz bir destekleri var. Onlar hepimizden daha önemli. Senelerdir bize destek veriyorlar. Onlar olmazsa bizim işimizin hiçbir anlamı yok. Bizimle devam etmelerini diliyorum. Onlara en iyimizi yapacağımıza dair söz veriyorum." değerlendirmesinde bulundu.


Zeljko Obradovic, yaşadıkları zorluk süreçle ilgili kulüp başkanı Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy ile bir toplantı yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:


"Toplantıda genel menajerimiz Maurizio Gherardini de vardı. Kendileriyle bulunduğumuz durumu nasıl iyileştirebileceğimize ve bu durumdan nasıl çıkabileceğimize dair görüştük. Toplantımız çok iyi geçti. Gelecekte daha iyi seviyede olmak için neler yapmamız gerektiğini hep birlikte konuştuk. İkisine de koşulsuz destekleri için teşekkür ediyorum. Özellikle Semih Bey'e teşekkür ediyorum çünkü bizimle inanılmaz vakit geçirerek, her zaman yardımcı olmaya çalışıyor. Umarım nasıl bir yerde olduğumuzu, ne kadar büyük bir kulüpte bulunduğumuzu ve insanların bize destek olduklarını anlayıp, yüzde 100'ü değil daha fazlamızı vermemiz gerektiğini kavrayacağız."


Ivan Obradovic, Semih Özsoy, Bandırma, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 05:21 
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