Obradovic: Anadolu Efes'i tebrik ediyorum

Zeljko Obradovic rakibin kendilerinden daha iyi oynadığını belirterek, " Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Bizden daha iyi oynadılar. Özellikle üçüncü çeyrekte maçı kopardılar ve hakettiler bu galibiyeti. Taraftara da teşekkür ederim, bizleri yalnız bırakmadılar. Sezonun ne kadar zor olacağına dair tabloyu bu maçta net olarak gördük." ifadelerini kullandı.