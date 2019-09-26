Son Dakika Haberleri: Obradovic: Anadolu Efes'i tebrik ediyorum
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Obradovic: Anadolu Efes'i tebrik ediyorum

16 dakika önce

Zeljko Obradovic rakibin kendilerinden daha iyi oynadığını belirterek, "Anadolu Efes'i tebrik ediyorum.

Obradovic: Anadolu Efes'i tebrik ediyorum, System.String[]

Zeljko Obradovic rakibin kendilerinden daha iyi oynadığını belirterek, " Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Bizden daha iyi oynadılar. Özellikle üçüncü çeyrekte maçı kopardılar ve hakettiler bu galibiyeti. Taraftara da teşekkür ederim, bizleri yalnız bırakmadılar. Sezonun ne kadar zor olacağına dair tabloyu bu maçta net olarak gördük." ifadelerini kullandı.

Zeljko Obradovic, Anadolu Efes, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:01 
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