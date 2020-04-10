“Obradovic ayrılırsa kararım değişebilir”

Fenerbahçe Beko’nun son yıllarda yakaladığı başarılarda önemli bir payı olan Kostas Sloukas’ın Sarı-lacivertlilerle bir yıllık daha kontratı bulunuyor. Yunan oyuncu, geleceğini, koç Zeljko Obradovic’in takımdaki durumuna göre planlıyor.

Ta Nae gazetesine konuşan Sloukas, "Yunanistan’a Olympiakos veya Panathinaikos’a döneceğime ilişkin iddialar var. Bunları görüyorum, okuyorum ama burasıyla bir yıllık daha sözleşmem var. Şu an yaşadığımız sıra dışı durumdan ötürü farklı şeyler düşünüyorum elbette ama bu, kontratımın varlığını değiştirmiyor. Burada mutluyum. Tabii eğer Obradovic ayrılışa kararım değişebilir, işler değişebilir." demecini verdi.

Euroleague’de bu sezon oynadığı 25 maçta 11,6 sayı, 6,1 asist ve 2,8 ribaund ortalamaları yakalayan Kostas, koronavirüsün etkisine dair ise şu ifadeleri kullandı: "Avrupa’nın her yerinde salgın ilerledi ve büyük tehlikeler yarattı, yaratmaya devam ediyor. Bu nedenle maçların tekrar oynanmaya başlamasını çok düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Şartlar ne olursa olsun sezonun iptal edilmesi gerektiğini düşünüyorum."