Obradovic, Fenerbahçe Beko ile Euroleague'de 200. maçına çıkacak!

THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında yarın sahasında Rusya temsilcisi Khimki'yi konuk edecek Fenerbahçe Beko'da Sırp başantrenör Obradovic, sarı-lacivertlilerin başında önemli bir kilometre taşını daha geride bırakacak.

Fenerbahçe'de 7. sezonunu geçiren Obradovic, tarihi başarılar kazandırdığı sarı-lacivertlilerle THY Avrupa Ligi'nde bugüne dek 199 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 138'ini Fenerbahçe kazanırken, 61 maçta da Obradovic'in öğrencileri sahadan yenilgiyle ayrıldı.

- Kazanma oranı yüzde 69

Obradovic, sarı-lacivertli takımla Avrupa'da önemli bir kazanma oranı yakaladı.

Tecrübeli başantrenör, geride kalan 5 sezonda Dörtlü Final oynatıp bir kez şampiyonluğa ulaştırdığı sarı-lacivertlilerle, 7 sezonda yüzde 69 gibi önemli bir galibiyet oranı elde etti.

- Obradovic öncesi sayılar düşük

Fenerbahçe, başantrenörlüğe Zeljko Obradovic'i getirmeden önce THY Avrupa Ligi'nde bu kadar başarılı istatistiklere sahip değildi.

Obradovic'ten önce Avrupa Ligi'nde 118 maça çıkan sarı-lacivertliler, 49 galibiyet, 69 yenilgi almıştı. Fenerbahçe'nin galibiyet oranı da yüzde 41'de kalmıştı.

Sarı-lacivertliler, ayrıca THY Avrupa Ligi'nde bugüne dek 317 maçta elde ettiği 187 galibiyetin 138'ini de Obradovic yönetiminde aldı.

- Obradovic'le 10 kupa

Fenerbahçe Beko, başantrenörü Obradovic'le toplam 10 kupa kazandı.

Obradovic'i 2013 yılında takımın başına getiren sarı-lacivertliler, 1 THY Avrupa Ligi, 4 Türkiye Ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Türkiye Kupası zaferi yaşadı.

Sırp başantrenörden önce tarihinde 13 kupası bulunan sarı-lacivertliler, 6 yılda Obradovic'le 10 kupayı müzesine götürdü.

- Bu sezona çok kötü başladı

Obradovic yönetiminde Fenerbahçe Beko, en kötü dönemini bu sezon yaşıyor.

Avrupa Ligi'ne ilk 10 maçta 7 yenilgi yaşayarak başlayan sarı-lacivertliler, geçen sezon 36 maçta 8 yenilgi almıştı. Başantrenör Obradovic de bu sezon en kötü Avrupa başlangıcını yaşayarak kendi adına kötü bir istatistiğe imza attı.