Obradovic: Hayatımın en zor kararlarından biriydi - Son Dakika

Obradovic: Hayatımın en zor kararlarından biriydi

Fenerbahçe Beko'da başantrenörlük görevinden ayrılan Zeljko Obradovic, ailesiyle birlikte hayatının en zor kararlarından birini verdiğini belirterek, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün parçası olmak benim için büyük bir onur ve mutluluktu" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko'da başantrenörlük görevinden ayrılan Zeljko Obradovic, ailesiyle birlikte hayatının en zor kararlarından birini verdiğini belirterek, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün parçası olmak benim için büyük bir onur ve mutluluktu" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yayınlanan açıklamada, 60 yaşındaki Sırp başantrenör şunları kaydetti:

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"Geçtiğimiz hafta Başkanımız Ali Koç, Başkan Vekilimiz Semih Özsoy ve Genel Menajerimiz Maurizio Gherardini ile son derece sıcak ve güven veren görüşmeler gerçekleştirdim. Daha sonrasında da Belgrad'a dönmem ve aile ortamımda birkaç gün geçirerek karar almam noktasında kendileriyle mutabık kaldık. Sonuçta ailemle birlikte hayatımın en zor kararlarından birini verdim ve koçluğa bir yıl ara verme kararı aldım.

Harika geçen yedi yılın sonunda, bana verdikleri destek için eski Başkanımız Aziz Yıldırım'a ve yönetimine, mevcut Başkanımız Ali Koç'a, Başkan Vekilimiz Semih Özsoy'a ve yönetime kalbimin en derinliklerinden teşekkür ediyorum. Ayrıca Ülker Ailesi, Doğuş Grubu ve Beko ile diğer tüm iş ortaklarımızın da tüm bu yıllar boyunca bize verdikleri desteklerden bahsetmek istiyorum. Bunun yanı sıra, Maurizio Gherardini tarafından yönetilen ve harika anlar paylaştığımız Erkek Basketbol ofis ekibine de teşekkür ediyorum. Aynı zamanda teknik ekibimdeki tüm koçlara ve sağlık ekibine, birlikte yaptığımız her şey için ve en önemlisi zor anlarda dahi sahip olduğumuz birliktelik için teşekkür ederim. Bir büyük teşekkürü de yedi yıl boyunca birlikte çalıştığımız oyuncularıma gönderiyorum. Elde ettiğimiz harika sonuçlarda en önemli pay sahibi onlardı. ve elbette özel bir teşekkür de, onlarsız bu işin hiçbir anlam ifade etmediği taraftarlara etmeliyim. Bize bu yedi yıl boyunca her zaman sonsuz destek ve sevgi gösterdiler. Bu süre zarfında, hayatım boyunca unutamayacağım çok fazla anı bana yaşattılar.

Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün parçası olmak benim için büyük bir onur ve mutluluktu. Bu, Fenerbahçe için yeni bir başlangıç, bir son değil. ve eminim ki taraftarlar, bu süreçte de kulübü desteklemeye devam edecek ve eskiden olduğu gibi büyük sportif başarıları kutlama fırsatı yakalayacaklar."

Zeljko Obradovic, Malcolm Thomas, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 09:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Obradovic: Hayatımın en zor kararlarından biriydi - Son Dakika Spor
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