Obradovic'i çileden çıkarmıştı, bu akşam geri dönüyor! Rakip Saski Baskonia... - Son Dakika
Son Dakika Spor Obradovic'i çileden çıkarmıştı, bu akşam geri dönüyor! Rakip Saski Baskonia... - Son Dakika Spor

Obradovic'i çileden çıkarmıştı, bu akşam geri dönüyor! Rakip Saski Baskonia...

7 saat önce

Bu bir ilandırFenerbahçe Beko başantrenörü Zeljko Obradovic'in bir maçın molasında sinirli görüntüsünü ve bir diğer maçta "Lütfen savunma yapar mısınız?" dediğini hatırlarsınız.O maçlardan sonra sarı-lacivertli temsilcimiz biraz düzelme gösterse de, hala geçen sezonki seviyesine ulaşabilmiş değil...

Obradovic'i çileden çıkarmıştı, bu akşam geri dönüyor! Rakip Saski Baskonia..., System.String[]

Bu bir ilandır


Fenerbahçe Beko başantrenörü Zeljko Obradovic'in bir maçın molasında sinirli görüntüsünü ve bir diğer maçta "Lütfen savunma yapar mısınız?" dediğini hatırlarsınız.


O maçlardan sonra sarı-lacivertli temsilcimiz biraz düzelme gösterse de, hala geçen sezonki seviyesine ulaşabilmiş değil...

VESELY VE AHMET YOK, LAUVERGNE YENİDEN KADRODA!


Uzun süredir sakatlığı bulunan Jan Vesely ve son maçlarda kadroda yer alamayan Ahmet Düverioğlu, İspanya kafilesinde yer almadı.


Herhangi bir sorunu olmayan ama Obradovic tarafından kadro dışı bırakılan Joffrey Lauvergne ise kadroya geri döndü!


Fransız uzun, takım savunmasında ciddi boşluklar vermesi sebebiyle taraftarlar tarafından da eleştirilmiş ve son maçlarda kadroda yer almamıştı...


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YENİ TRANSFER, ESKİ DOST NUNNALLY DE KAFİLEDE!


Fenerbahçe ile başarılı maçlar çıkartan, 2017'de şampiyonluğun önemli parçalarından olan James Nunnanly; Amerika, İtalya, Çin derken takıma geri döndü ve 6 aylığına yeniden Obradovic için ter dökecek.


29 yaşındaki basketbolcu, Fenerbahçe Beko'nun İspanya kafilesinde yer aldı ve maç saati kadroda olup rotasyonda yer alması bekleniyor.


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Malcolm Thomas, Ivan Obradovic, Jan Vesely, İspanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:26 
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