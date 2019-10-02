Son Dakika Haberleri: Obradovic: Real Madrid maçı güzel bir sınav olacak
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Obradovic: Real Madrid maçı güzel bir sınav olacak

54 dakika önce

Zeljko Obradovic ile sarı-lacivertli takımın İtalyan oyuncusu Gigi Datome, Real Madrid karşılaşmasıyla ilgili kulübün internet sitesine açıklamada bulundu.

Obradovic: Real Madrid maçı güzel bir sınav olacak, System.String[]

Zeljko Obradovic ile sarı-lacivertli takımın İtalyan oyuncusu Gigi Datome, Real Madrid karşılaşmasıyla ilgili kulübün internet sitesine açıklamada bulundu.


Avrupa Ligi'nde sezonun ilk maçına çıkacaklarını hatırlatan Obradovic, "Sezonun uzun bir maraton olduğunu biliyoruz. Elbette bu ligdeki en iyi takımlardan birinin karşısına çıkacağımızın farkındayız. Halen bazı oyuncularımızdan yoksun olsak da bizim için sezonun bu noktasında, hangi seviyede olduğumuzu görebilmek için güzel bir sınav olacak. Yine de takım olarak pozitif bir reaksiyon göstermeli ve olabilecek en iyi oyunu ortaya koymaya çalışmalıyız."


İtalyan oyuncu Gigi Datome ise Avrupa Ligi'nde yeni sezona başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Elbette ilk haftada, sert bir atmosferde çok zorlu bir rakibimiz olacak. Bu yarışa mümkün olan en iyi şekilde başlamak istiyoruz. Rakibimizin gücünü biliyoruz ancak Fenerbahçe Beko olarak en iyi basketbolumuzu oynamayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda, takım olarak bir araya gelişimizin ve bir süredir birlikte idman yapabilmemizin avantajlarını parkeye yansıtmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Ivan Obradovic, Gigi Datome, Real Madrid, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:31 
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