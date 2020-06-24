Obradovic sonrası Fenerbahçe Beko'da yaprak dökümü! - Son Dakika

Obradovic sonrası Fenerbahçe Beko'da yaprak dökümü!

Avrupa basketbolunda tarihin en iyi koçu olarak gösterilen ve Fenerbahçe basketbol takımına da tarihinin en başarılı yıllarını yaşatan Zeljko Obradovic, Sarı-lacivertli kulüpten resmen ayrıldı.

Avrupa basketbolunda tarihin en iyi koçu olarak gösterilen ve Fenerbahçe basketbol takımına da tarihinin en başarılı yıllarını yaşatan Zeljko Obradovic, Sarı-lacivertli kulüpten resmen ayrıldı.

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Obradovic gelecek sezon takım çalıştırmayacağını açıkladı. Peki Fenerbahçe Beko'nun yıldızlarla dolu kadrosu ne olacak? Sarı-lacivertliler'de Nikola Kalinic, Derrick Williams, Joffrey Lauvergne, James Nunnally'nin sözleşmeleri sona erdi. de Colo ve Sloukas'ın 1'er yıllık, Datome ve Vesely'nin ise 2'şer yıllık sözleşmeleri bulunuyor.


beIN SPORTS'ta Obradovic'in ayrılığını değerlendiren İsmail Şenol, Fenerbahçe Beko'nun kadro yapılanması ve yeni koç ile ilgili şu sözleri kullandı:


"FENERBAHÇE YERLİ HOCAYA YÖNELECEKTİR"


"Obradovic ile görüşmelerin son güne kadar iyimser olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe muhabiri arkadaşların görüşleri de anlaşmanın olumlu şekilde olduğu yönündeydi. Bu yüzden de sonrası için ciddi biz hazırlık olduğunu düşünmüyorum. Bütçenin kısılacağı ortada. Obradovic gittiği için bütçe daha da düşecektir. Yerli antrenöre gidileceğini düşünüyorum çünkü Avrupa piyasasında da çıkış için bir bonservis ödenmesi gerekir ama şu anda bu yönde bir hazırlık yok."


KADRO NE OLACAK?


"Fenerbahçe Beko'da yabancı oyuncular içinde Jan Vesely haricinde bir oyuncunun takımda kalması beni çok şaşırtır. Bütün oyuncuların gitmek yönünde hareketleri olacağını düşünüyorum. Bu kararlar önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Ödemelerdeki gecikmelerden dolayı serbest kalma hakkı doğan oyunculardan bazıları Fenerbahçe yönetimine ayrılma yönündeki taleplerini ilettiler. Sonuç olarak Jan Vesely haricinde bir yabancı oyuncunun takımda kalması bana zor geliyor."


Ivan Obradovic, Malcolm Thomas, Fenerbahçe, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:37 

Son Dakika Spor Obradovic sonrası Fenerbahçe Beko'da yaprak dökümü! - Son Dakika Spor
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