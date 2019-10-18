Son Dakika Haberleri: Obradovic'ten Nando de Colo açıklaması!
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Obradovic'ten Nando de Colo açıklaması!

8 dakika önce

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde yaklaşık 6 ay sonra taraftarlarının önünde maça çıktıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu: "Seyircimiz önünde tekrar oynadığımız için çok mutluyum. Onlara destekleri için çok teşekkür ediyorum.

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Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde yaklaşık 6 ay sonra taraftarlarının önünde maça çıktıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:


"Seyircimiz önünde tekrar oynadığımız için çok mutluyum. Onlara destekleri için çok teşekkür ediyorum. Baskonia'nın ne kadar iyi bir takım olduğunu maçtan önce konuştuk. Oyun şekilleri çok netti. Ribauntları kontrol etmemiz gerektiğini konuştuk. Hücum ribauntlarını 6'da bıraktık. Hücumda 87 sayı atıp ve 15 top kaybı yaptık. Oyuncularım daha kaliteli oynayacaklarını anlamaları lazım. Daha otomatik bir şekilde oynamamız gerekiyor. Takımım 40 dakika boyunca iyi çalıştı. Akıllı bir şekilde çok iyi bir takıma karşı maçı kazandık. Henüz sezonun çok başındayız. Bütün oyuncularımız bizim için ne kadar değerli olduğunu anlamalı. Bu değerli galibiyet için oyuncularımı tebrik ediyorum."


Karşılaşmada 39 sayı atarak ön plana çıkan oyuncusu Nando de Colo'yu da öven Obradovic, "İdmanda da aynı şekilde oynuyor. Çok mutluyuz burada olduğu için. Herkes ona destek oluyor. Onun ne kadar hızlı öğrenen bir oyuncu olduğunu gördük. Gerçekten tebrik ediyorum. Bu şekilde oynamaya devam edeceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları, Ivan Obradovic, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:07 
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