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Obradovic'ten sert çıkış: "NBA bir mafya"

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Fenerbahçe Beko'nun Sırp başantrenörü Zeljko Obradovic, NBA hakkında konuştuNBA BİR MAFYA, İŞ VERMİYORLARNBA'de Avrupalı bir koçun olmaması hakkında yorum yapan Obradovic, "NBA'de bir tane bile Avrupalı koç yok. Nedenini biliyor musun? Çünkü NBA bir mafya.

Obradovic'ten sert çıkış:

Spor Arena Dış Haber | Fenerbahçe Beko'nun Sırp başantrenörü Zeljko Obradovic, NBA hakkında konuştu


NBA BİR MAFYA, İŞ VERMİYORLAR


NBA'de Avrupalı bir koçun olmaması hakkında yorum yapan Obradovic, "NBA'de bir tane bile Avrupalı koç yok. Nedenini biliyor musun? Çünkü NBA bir mafya. Hiçbir koça iş vermiyorlar. Bu duruma da kimse bir şey diyemiyor. Ben diyorum çünkü umurumda değil" ifadelerini kullandı.


AVRUPA'DA MUTLUYUM


Obradovic sözlerini "Dünyanın en iyi ligi olan NBA'ye saygı duyuyorum. İnanılmaz ve mükemmel bir yer ancak orada kesinlikle daha çok Avrupalı koç çalışmalı. Ben şahsen NBA'yi düşünmüyorum. Avrupa'daki hayatımdan çok mutluyum. NBA'de koçluk yapan birçok arkadaşım var. Antrenmanlarıma da geldiler. Sence, neden NBA scoutları da antrenmanlarımı izlemeye geliyor? Gerçekten oyuncuları aradıklarını mı düşünüyorsun?" şeklinde sürdürdü.


GUDURIC VE MELLI YORUMU


Bu sezon başında NBA'in yolunu tutan Guduric ve Melli hakkında da konuşan Obradovic, "Guduric sene başında NBA'ye gitmek istedi ve ayrıldı. Hiç problem değil. Önüne gelen fırsatla ilgili beni bilgilendirmişti. Nicolo Melli gibi. İkisi için de geçrekten çok mutluyum. Daha öncesinde Bjelica, Wanamaker, Bogdanovic de gitmişti. Bunlar doğal şeyler. Nicolo Melli çok zeki bir oyuncu. Onun gibi bir oyuncu pek yok. Yalnızca hücumda biraz daha agresif olmalıydı ve bunu da başardı. NBA'e de iyi başladı. Aklında hep orada oynamak vardı." dedi

Ivan Obradovic, Fenerbahçe, Beko, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:32 
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