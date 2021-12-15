Obruk Alanlarının Tespit Edilmesi Projesi İlerleme Faaliyet Toplantısı ve Çalıştayı Konya'da Düzenlendi - Son Dakika
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Obruk Alanlarının Tespit Edilmesi Projesi İlerleme Faaliyet Toplantısı ve Çalıştayı Konya'da Düzenlendi

15.12.2021 00:19

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, "Büyük afetleri önleyemeyiz ancak afetlere karşı önlem alabiliriz. Bizim belki de üzerinde durmamız gereken en önemli mesele bu. Yani risk azaltma ve planlama meselesi" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, "Büyük afetleri önleyemeyiz ancak afetlere karşı önlem alabiliriz. Bizim belki de üzerinde durmamız gereken en önemli mesele bu. Yani risk azaltma ve planlama meselesi" dedi.

Sezer, Konya'da düzenlenen, Obruk Alanlarının Tespit Edilmesi Projesi İlerleme Faaliyet Toplantısı ve Çalıştayı'nda, dünya genelinde afet çeşitliliği ve boyutunun arttığının gözlemlendiğini söyledi.

Türkiye'de son iki yılın afet riskleri değerlendirilmesinde, afetlerin tamamının büyük ölçekte olduğunu ifade eden Sezer, "Dünyada son 10 yılda meydana gelen 3 bin 751 afet var. Yaklaşık 750 bin insan bu afetlerde hayatını kaybetti, 2 milyara yakını da afetlerden etkilendi. " ifadelerini kullandı.

Sezer, ülkemizin de son iki yılda bir taraftan deprem, bir taraftan sel, bir taraftan da yangınlar nedeniyle büyük bir imtihan verdiğini anımsattı.

Afetler sonrası iyileştirmeler nedeniyle ülke olarak büyük bir enerji ve ekonomik maliyetle baş başa kalındığını aktaran Sezer, "Bunların toplamının bize öğrettiği bir şey var. Büyük afetleri önleyemeyiz ancak afetlere karşı önlem alabiliriz. Bizim belki de üzerinde durmamız gereken en önemli mesele bu. Yani risk azaltma ve planlama meselesi. "diye konuştu.

"TARAP'ın nerdeyse sonuna geldik"

Sezer, bu planlamaları kapsayan Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'nın (TARAP) İstanbul hariç tüm illerde tamamlandığını vurgulayarak, "Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'nın (TARAP) nerdeyse sonuna geldik. Bütün kamu kurumları, STK'lar ve bu işin içerisinde olan tüm birimlerin katılımıyla, Türkiye'nin ortak çalışmasıyla ortaya çıkan bu planı, 2022 yılı içerisinde faaliyete geçireceğiz. Ona göre ülkemizde meydana gelecek afetlerin çalışmasını nasıl yapacağımızı ortaya koyacağız. " diye konuştu.

Çalıştayın asıl konusu olan obruklarla ilgili de konuşan Sezer, yer altındaki suyun azalması ve diğer nedenlerle 7 ilde obrukların oluşmaya başladığını dile getirdi.

Sezer, obruk oluşumlarının yüzde 98'inin Konya'da olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu an için obruk olarak nitelendirdiğimiz 585 oluşum var. Diğer illerimizde de 14 obruk tespit edildi. Yüzey yarıkları ve küçük çaplı obrukları da buna dahil ettiğimiz zaman 1500'e yakın obruk tespit edildi. Bunun nasıl meydana geldiği, teknik olarak ortaya koyuldu. Bundan sonra elimizde iki husus var. Birincisi, yeni obruk alanları nereler olacak, bunu tespit ederek önlemler almak. İkincisi de mevcut obruk alanlarıyla ilgili ne yapacağız, bunları nasıl dönüştüreceğiz ve eylem planımız ne olacak. Bunun üzerine yoğunlaşmamız gerekiyor. Dolayısıyla 2023 yılı olarak ön görülen eylem planına burayı da ekstra kaynak ve personel aktararak, katkısıyla beraber 2022 yılından yani önümüzdeki yıla çekip mevcut obruk alanlarıyla ilgili, 'nasıl bir çalışma yapabiliriz' bunun arayışı içeride olmayı arzu ediyoruz. Hem tedbirler hem de mevcutlarla bu meseleyi bir yol haritasıyla ortaya koyacağız. "

Çalıştayda Vali Vahdettin Özkan, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin ile AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından protokol tarafından çalıştaya katılan AFAD gönüllülerine kimlik kartları verildi.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Obruk Alanlarının Tespit Edilmesi Projesi İlerleme Faaliyet Toplantısı ve Çalıştayı Konya'da Düzenlendi - Son Dakika


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