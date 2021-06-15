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Obruk gibi çukur, mahalleliyi korkuttu - Son Dakika

Obruk gibi çukur, mahalleliyi korkuttu

15.06.2021 05:55

Obruk gibi çukur, mahalleliyi korkuttu Mahalle içinde vurulan sondaj 15 metre çapında çöküntü oluşturdu.

Obruk gibi çukur, mahalleliyi korkuttu

Mahalle içinde vurulan sondaj 15 metre çapında çöküntü oluşturdu. Obrukları andıran metrelerde uzunluktaki çukur mahalle sakinlerine panik yaşattı.

SİVAS - Mahalle içinde vurulan sondaj 15 metre çapında çöküntü oluşturdu. Obrukları andıran metrelerde uzunluktaki çukur mahalle sakinlerine panik yaşattı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ta Dedebalı Mahallesinde Dedebalı caddesinde meydana geldi. Aksu deresi üzerinde yapılması planlanan köprü için gerçekleştirilen sondaj çalışmaları sırasında çökme meydana geldi. Yol üzerinde oluşan, 15 metre çapında, metrelerce derinlikteki çukur mahallede korkuya neden oldu. Çukurun büyüme ihtimaline karşı güvenlik tedbirleri alındı. Çukurun çevresi güvenlik şeridi ile çevrildi. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin olay yerinde incelemelerde bulunarak, sorumlulardan bilgi aldı.

Obruk gibi çukur, mahalleliyi korkuttu
Obruk gibi çukur, mahalleliyi korkuttu
Obruk gibi çukur, mahalleliyi korkuttu
Obruk gibi çukur, mahalleliyi korkuttu

Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Obruk gibi çukur, mahalleliyi korkuttu - Son Dakika


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