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Obruk Şelalesi'ne ziyaretçi akını

1 saat önce

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde bulunan Obruk Şelalesi, doğal güzelliğiyle ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

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ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde bulunan Obruk Şelalesi, doğal güzelliğiyle ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.
Karların erimesiyle coşkuyla akan şelale, piknik yapmak isteyenlerin ve doğa tutkunlarının akınına uğruyor. Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü de (PRODOSS) bu kapsamda bölgeye doğa gezisi ve fotoğraf çekimi etkinliği düzenledi. 12 kilometrelik yürüyüşe Saimbeyli Kaymakamı Cem Gümrükçü,  İlçe Garnizon Komutanı, Askerlik Şube Başkanı Asteğmen Hasan Yeşilmen, kurum amirleri ve ilçede görev yapan öğretmenler de katıldı.
Yürüyüş öncesi bir açıklama yapan Kaymakam Cem Gümrükçü, tüm doğaseverleri ilçenin güzelliklerini görmeye, yaşamaya davet etti. Gümrükçü, "2 bin rakımlarında bulunan Süttepesi Yangın Gözetleme Kulesinden doğa yürüyüşü yapacağız. Doğasıyla çok güzel, meşhur Obruk Şelalesi'ne kadar birlikte yürüyeceğiz. Saimbeyli doğal bir cennet, mükemmel bir yayla. Çok güzel bir manzara var burada. Birlikte çok güzel bir yürüyüş yapacağız inşallah. Saimbeyli'ye davetimiz var. Saimbeyli çok güzel bir doğaya sahip. Hepinizi Saimbeyli'ye bekliyoruz" dedi. PRODOSS Kulüp üyeleri, 30 metreden akan şelalenin altına girdi.


- Saimbeyliadana
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:33 Kaynak: DHA
Adana, Saimbeyli, Güncel
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