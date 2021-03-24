Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi riskin önlenmesi için çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi riskin önlenmesi için çalışmalar devam ediyor

24.03.2021 12:49
Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi riskin önlenmesi için çalışmalar devam ediyor, System.String[]

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi, ortaya koyduğu çözüm önerileri, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yürüttüğü projelerle bölgede oluşan riskin önceden tespit edilmesi ve tehlikenin önlenmesi konusunda önemli çalışmalara imza atıyor.

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi, ortaya koyduğu çözüm önerileri, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yürüttüğü projelerle bölgede oluşan riskin önceden tespit edilmesi ve tehlikenin önlenmesi konusunda önemli çalışmalara imza atıyor.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurulduğu 5 Ocak 2020'den bu yana Konya ve çevresinde obrukların oluşum nedenleri, türleri ve obrukların meydana getirdiği risklerle ile ilgili çözüm önerileri üzerine pek çok proje ve araştırma yürüttüğü belirtildi.

Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Konya Valiliği AFAD İl Müdürlüğü, Aksaray Valiliği AFAD İl Müdürlüğü, BOTAŞ Genel Müdürlüğü, Enerya Gaz Dağıtım A.Ş, Konya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi, Karapınar Belediyesi ve Karatay Belediyesi gibi birçok kamu kurum ve kuruluşlarıyla uygulamalı çalışmalar yaptığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Obruk Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık öncülüğünde 2020 yılında Konya Valiliği İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü 'Obruk Alanlarının Tespiti ve Risk Değerlendirme Projesi' kapsamında Karapınar ilçesi sınırları içerisindeki obruklar yerinde incelenerek konum ve boyutları belirlenmiş, bölgede İHA gibi uzaktan algılama çalışmalarıyla ayrıntılı jeolojik, hidrojeolojik, yapısal jeolojik, stratigrafik, mineralojik-petrografik, sedimantolojik ve jeokimyasal saha ve laboratuvar çalışmaları gerçekleştirilerek sondaj ve jeofizik yöntemlerin uygulanacağı noktalar tayin edilmiştir. Merkez, 2020'de BOTAŞ Genel Müdürlüğü ile 'Tuz Gölü Güneyi Gömülü Risk Alanlarının Araştırılması Projesi (GRAP-2)' kapsamında Aksaray ve Konya çevresindeki doğal gaz boru hatlarının obruk risk araştırmaları, Konya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile 'Meke Gölü'nü (Karapınar-Konya) Kurtarma Projesi', Enerya Gaz Dağıtım A.Ş. ile 'Karapınar RMS-A İstasyonu Gömülü Risk Alanlarının Araştırılması Projeleri'ni gerçekleştirilmiştir. Konya ve çevresinde meydana gelen obruk oluşumları başta olmak üzere doğa kaynaklı sorunlarla ilgili yerinde incelemeler gerçekleştirmiştir. KTÜN Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi bölgede valilikler, belediyeler, AFAD İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve bölgede yatırımları olan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile organize sanayi bölgeleri ve özel kuruluşların yatırım alanları ile ilgili araştırmaları projelendirmiş olup çalışmalar devam etmektedir."

Açıklamada, KTÜN Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik'in şu görüşlerine yer verildi:

"KTÜN Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkiye'de obruk araştırmaları üzerine kurulan ilk merkezdir. Merkezimiz kurulduğu günden bu yana yaşanabilecek tehlikelerin önüne geçmek, yürütülen çalışmalarda farkındalık oluşturmak, halkı ve ilgili kurumları uyarmaya yönelik pek çok proje ve faaliyete öncülük etmiş, devam eden projelerle de öncülük etmeye gayreti içerisinde olacaktır."

Konya Valiliği, Karapınar, Konya, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi riskin önlenmesi için çalışmalar devam ediyor - Son Dakika


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