Son Dakika Haberleri: Obrukların turizme kazandırılması isteniyor
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Obrukların turizme kazandırılması isteniyor

1 saat önce

Karapınar ilçesinde, yerin altında zamanla eriyen kalker taşlarının boşluk oluşturması ve zeminin çökmesiyle oluşan obrukların turizme kazandırılması isteniyor.

Obrukların turizme kazandırılması isteniyor, System.String[]
Karapınar ilçesinde, yerin altında zamanla eriyen kalker taşlarının boşluk oluşturması ve zeminin çökmesiyle oluşan obrukların turizme kazandırılması isteniyor.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Recep Bozyiğit, yaptığı açıklamada, obrukların değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Bu kadar obruğun dünyanın hiçbir yerinde yan yana olmadığını ifade eden Bozyiğit, şunları kaydetti:
"Obrukların Karapınar'da yoğunlaşması bir dezavantaj gibi gözükse de bunları tersine çevirebilecek projeler geliştirilebilir diye düşünüyorum. Özellikle Karapınar ve çevresinde obruk sayısına baktığımız zaman dünyada böyle bir durumun olmadığını görüyoruz. Yurt içi ve yurt dışında bulunan girişimci arkadaşlara buradan çağrı yapmak istiyorum. Buradaki obrukların film platformu sahası olarak kullanılabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu sahanın değerlendirilmesini bekliyoruz. Turizm şirketlerinin de burada obruklar arasında bağlantı kurarak safari turları yapabilmelerini sağlamalıyız. Obrukların eko turizme kazandırılması gerekir. Doğal ve kültürel yapımızı tanıtarak hem yurt içi hem de yurt dışından gelen misafirleri ağırlayıp, Karapınar'ın ekonomisine katkı sağlayacağımıza inanıyorum."
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:40 Kaynak: AA
Karapınar, Güncel
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