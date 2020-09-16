"Obruklu köy"ün sakinleri yeni ve modern köylerine taşınıyor - Son Dakika

Çankırı'da, çevresinde yer sarsıntılarına bağlı derin çukurlar oluşan ve taşıma kararı alınan "Obruklu köy"ün sakinleri, yeni ve modern köylerine taşınmaya başladı.

Çevresinde ilk olarak 2015'te yer sarsıntılarına bağlı oluşan 15 metre derinliğindeki obruklar nedeniyle taşınma kararı alınan, merkeze bağlı İnandık köyünün sakinleri, sosyal tesisleri, ticari ve yeşil alanları, yollarıyla modern bir yerleşim yerine kavuşuyor.

Ankara yolu üzerinde 65 konut ve 46 ahırdan oluşacak modern köye 32 hane sahibi taşınırken kısa süre içinde tüm köyün taşınma işleminin tamamlanması planlanıyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Abdullah Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İnandık köyü için alınan taşıma kararı sonrası hızlı bir şekilde inşaatlara başladıklarını ve ilerlediklerini söyledi.

Eski köyden toplamda 65 konut 46 ahırın nakledileceğini vurgulayan Özçelik, "Şu anda 32 konutumuz tamamlanmış hak sahiplerine teslim edilmiş çoğu yerleşmiş durumdadır. Geriye kalan 33 konutumuz da yüzde 80 seviyesinde tamamlanmış, bu yaz sezonu bitmeden inşallah vatandaşlarımıza teslim edip oturulacak halde olacaktır." diye konuştu.

"Bir ilçede olması gereken tüm planlar köyümüzde mevcut"

Taşınma işlemlerinin ardından eski köyde yıkım işlemlerini başlatacaklarını vurgulayan Özçelik, şöyle devam etti:

"Çünkü yeni yerleşim yerlerini teslim ettikten sonra obruk riski hala devam ettiği için oradaki yerleşim yerinin yıkım işlemlerini de ivedi bir şekilde başlatacağız. Ahırlarımızın da tamamı konutlarla birlikte teslim edilecektir. Yeni köy yaklaşık 100 bin metrekarelik yerleşim alanına sahip.

Bunun içinde 5 bin metrekare okul alanı, köy içi yolları, sağlık tesisi alanı, cami alanı, ticari alan var. İmar planını örnek bir köy olarak planladık. Modern bir ilçede olması gereken tüm planlar köyümüzde de mevcut."

"Burada kendimizi güvende hissediyoruz"

Köy sakinlerinden Yakup Araç, köylerinde özellikle kış mevsiminde deprem hissi uyandıran çökmeler meydana geldiğini ve çok tedirgin olduklarını anlattı.

Eski köy yerinde meydana gelen obruklar nedeniyle yeni köy arazisine yerleştiklerini anlatan Araç, "Burada kendimizi çok güvende hissediyoruz. Orada insan tedirgin oluyordu. Sallantı oluyordu. Şimdi çok şükür." ifadelerini kullandı.

İsmail Genç de obrukların uzun yıllar önce de meydana geldiğini ancak köylüler tarafından doldurulduğunu anlattı.

Yapılan yeni yatırımlardan büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Genç, şunları kaydetti:

"Devletimizden Allah razı olsun. Biz bunu ömrümüzde göremezdik. Devlet yardımı olmasa yapmamız mümkün değildi. Kimin emeği geçtiyse hepsinden Allah razı olsun. Şehirlerde yapılan evlerin aynısı. Eski köyde sıcak suyum yoktu, ahşap evdi. Burası dört dörtlük bir yapı. Büyükşehirlerdeki evlerden bir farkı yok."

Adem Araç da yeni köy yerinde kendisini güvende hissettiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.