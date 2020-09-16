"Obruklu köy"ün sakinleri yeni ve modern köylerine taşınıyor - Son Dakika

"Obruklu köy"ün sakinleri yeni ve modern köylerine taşınıyor

Çankırı'da, çevresinde yer sarsıntılarına bağlı derin çukurlar oluşan ve taşıma kararı alınan "Obruklu köy"ün sakinleri, yeni ve modern köylerine taşınmaya başladı.

Çankırı'da, çevresinde yer sarsıntılarına bağlı derin çukurlar oluşan ve taşıma kararı alınan "Obruklu köy"ün sakinleri, yeni ve modern köylerine taşınmaya başladı.

Çevresinde ilk olarak 2015'te yer sarsıntılarına bağlı oluşan 15 metre derinliğindeki obruklar nedeniyle taşınma kararı alınan, merkeze bağlı İnandık köyünün sakinleri, sosyal tesisleri, ticari ve yeşil alanları, yollarıyla modern bir yerleşim yerine kavuşuyor.

Ankara yolu üzerinde 65 konut ve 46 ahırdan oluşacak modern köye 32 hane sahibi taşınırken kısa süre içinde tüm köyün taşınma işleminin tamamlanması planlanıyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Abdullah Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İnandık köyü için alınan taşıma kararı sonrası hızlı bir şekilde inşaatlara başladıklarını ve ilerlediklerini söyledi.

Eski köyden toplamda 65 konut 46 ahırın nakledileceğini vurgulayan Özçelik, "Şu anda 32 konutumuz tamamlanmış hak sahiplerine teslim edilmiş çoğu yerleşmiş durumdadır. Geriye kalan 33 konutumuz da yüzde 80 seviyesinde tamamlanmış, bu yaz sezonu bitmeden inşallah vatandaşlarımıza teslim edip oturulacak halde olacaktır." diye konuştu.

"Bir ilçede olması gereken tüm planlar köyümüzde mevcut"

Taşınma işlemlerinin ardından eski köyde yıkım işlemlerini başlatacaklarını vurgulayan Özçelik, şöyle devam etti:

"Çünkü yeni yerleşim yerlerini teslim ettikten sonra obruk riski hala devam ettiği için oradaki yerleşim yerinin yıkım işlemlerini de ivedi bir şekilde başlatacağız. Ahırlarımızın da tamamı konutlarla birlikte teslim edilecektir. Yeni köy yaklaşık 100 bin metrekarelik yerleşim alanına sahip.

Bunun içinde 5 bin metrekare okul alanı, köy içi yolları, sağlık tesisi alanı, cami alanı, ticari alan var. İmar planını örnek bir köy olarak planladık. Modern bir ilçede olması gereken tüm planlar köyümüzde de mevcut."

"Burada kendimizi güvende hissediyoruz"

Köy sakinlerinden Yakup Araç, köylerinde özellikle kış mevsiminde deprem hissi uyandıran çökmeler meydana geldiğini ve çok tedirgin olduklarını anlattı.

Eski köy yerinde meydana gelen obruklar nedeniyle yeni köy arazisine yerleştiklerini anlatan Araç, "Burada kendimizi çok güvende hissediyoruz. Orada insan tedirgin oluyordu. Sallantı oluyordu. Şimdi çok şükür." ifadelerini kullandı.

İsmail Genç de obrukların uzun yıllar önce de meydana geldiğini ancak köylüler tarafından doldurulduğunu anlattı.

Yapılan yeni yatırımlardan büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Genç, şunları kaydetti:

"Devletimizden Allah razı olsun. Biz bunu ömrümüzde göremezdik. Devlet yardımı olmasa yapmamız mümkün değildi. Kimin emeği geçtiyse hepsinden Allah razı olsun. Şehirlerde yapılan evlerin aynısı. Eski köyde sıcak suyum yoktu, ahşap evdi. Burası dört dörtlük bir yapı. Büyükşehirlerdeki evlerden bir farkı yok."

Adem Araç da yeni köy yerinde kendisini güvende hissettiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Obruklu köy ün sakinleri yeni ve modern köylerine taşınıyor

Çankırı, Ankara, konut, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 11:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Obruklu köy'ün sakinleri yeni ve modern köylerine taşınıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti Başak Demirtaş, çok sevdiği öğretmenlikten kocası için istifa etti Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Son Dakika! Türkiye'de tarihi gün! Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulamasına ait görüntüler paylaşıldı Hapishane aşkı dehşet saçtı: 7 saat işkence görüp tecavüze uğradı
Son Dakika: 67 yaşındaki komşusunu döven Halil Sezai ifadeye çağrıldı Son Dakika: 67 yaşındaki komşusunu döven Halil Sezai ifadeye çağrıldı         
17:09
Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai kendini savundu: Aylardır küfür ve tacize maruz kaldım Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai kendini savundu: Aylardır küfür ve tacize maruz kaldım         
16:24
Doğal gazda HES kodu uygulaması başlıyor Doğal gazda HES kodu uygulaması başlıyor         
16:11
Yönetimin satmak istediği Belhanda, Galatasaray'dan 3 sezon daha kontrat talep etti Yönetimin satmak istediği Belhanda, Galatasaray'dan 3 sezon daha kontrat talep etti         
15:53
İş kadını Suna Kıraç son yolculuğuna uğurlandı! Tabutundaki Osmanlı Sancağı dikkat çekti İş kadını Suna Kıraç son yolculuğuna uğurlandı! Tabutundaki Osmanlı Sancağı dikkat çekti         
14:10
İYİ Partili Vekil Ahmet Çelik'ten İmamoğlu'na çağrı: Lütfen bu yanlışı düzeltin İYİ Partili Vekil Ahmet Çelik'ten İmamoğlu'na çağrı: Lütfen bu yanlışı düzeltin         
14:06
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Son Dakika! Türkiye'de tarihi gün! Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulamasına ait görüntüler paylaşıldı Son Dakika! Türkiye'de tarihi gün! Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulamasına ait görüntüler paylaşıldı         
13:34
Annesinin elini bırakıp yola koşan küçük kıza kamyon çarptı! Evladını kaybeden anne sinir krizi geçirdi Annesinin elini bırakıp yola koşan küçük kıza kamyon çarptı! Evladını kaybeden anne sinir krizi geçirdi         
13:10
Hapishane aşkı dehşet saçtı: 7 saat işkence görüp tecavüze uğradı Hapishane aşkı dehşet saçtı: 7 saat işkence görüp tecavüze uğradı         
12:58
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu         
12:14
Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın         
12:00
KADSİS ile yastık altı altınlar bankada değerlenecek, hem ülke hem vatandaş kazanacak KADSİS ile yastık altı altınlar bankada değerlenecek, hem ülke hem vatandaş kazanacak         
11:13
Acun Ilıcalı'dan Acun Ilıcalı'dan "Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt         
11:12
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
Evli kadına kafayı takmıştı! Ev hapsi cezasına savcı itiraz etti, tacizci tutuklandı Evli kadına kafayı takmıştı! Ev hapsi cezasına savcı itiraz etti, tacizci tutuklandı         
11:00
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 17:22:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Obruklu köy"ün sakinleri yeni ve modern köylerine taşınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei