"Obruklu köy"ün yeni yeri için son hazırlıklar yapılıyor

Çankırı'da, çevresinde yer sarsıntılarına bağlı derin çukurlar oluşan ve taşıma kararı alınan İnandık köyünün yeni yeri için son hazırlıklar yapılıyor.

Çevresinde ilk olarak 2015'te yer sarsıntılarına bağlı oluşan 15 metre derinliğindeki obruklar nedeniyle taşıma kararı alınan, merkeze bağlı İnandık köyünün sakinleri, sosyal tesisleri, ticaret ve yeşil alanları, yollarıyla modern bir yerleşim yerine kavuşmak için gün sayıyor.

Ankara yolu üzerinde 65 konut ve 45 ahırdan oluşan modern köy için hazırlıklar sürdürülüyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Abdullah Özçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yerleşim yerindeki tüm konutları gelecek yıl bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Özçelik, "20 bin metrekare sosyal donatı alanı, okul, cami alanı gibi yerler olacak şekilde planlamamızı yaptık. Her vatandaşın yaklaşık 750 metrekare kullanım alanı olan bir arsası var. Örnek nitelikte bir köy olmasını sağlıyoruz. Önümüzdeki yıl tüm konutları teslim edip vatandaşları bu tehditten kurtaracağız." dedi.

Köy sakinlerinden Nurettin Aktürk de yeni evine geçmek için gün saydığını dile getirerek, "Eski yerde çok korkuyorduk. Gece uykudan uyanıyorduk, sarsıntılar oluyordu. Evlerimiz güzel oldu. Benim evim de bitti sayılır. Kısa süre içinde taşınacağız." ifadelerini kullandı.