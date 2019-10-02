Obruktan yarasa gübresi çıkarmak isteyen kişi öldü

KARAMAN'da, 40 metrelik obruğa inerek yarasa gübresi çıkarmak isteyen Memduh Baştürk (71), dengesini kaybederek 5 metre derinliğindeki kuyuya düştü. AFAD ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çalışmasıyla kuyudan çıkarılan Baştürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Karaağaç köyü yakınlarındaki dağlık arazideki obrukta meydana geldi. Memduh Baştürk, iddiaya göre yarasa gübresi toplamak için yakınlarının yardımıyla halat ile yaklaşık 40 metre derinliğindeki obruğa indi. Obruk içinde dengesini kaybeden Baştürk, yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Yakınları Baştürk'ü kurtaramayınca AFAD ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, yaklaşık 6 saat süren çalışmayla Baştürk'ü, iki sedye arasına sarıp, halat yardımıyla dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Baştürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Baştürk'ün cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.