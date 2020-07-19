Observer: İngiltere'nin Huawei'yi 5G altyapısından çıkarma kararında, Trump'ın baskısı etkili oldu - Son Dakika

Observer: İngiltere'nin Huawei'yi 5G altyapısından çıkarma kararında, Trump'ın baskısı etkili oldu

İngiltere'de yayımlanan Observer gazetesi, İngiltere hükümet temsilcilerinin Çin teknoloji şirketi Huawei ile yaptığı özel görüşmede, İngiltere'nin 5G altyapı telekom ağından Huawei'yi çıkarma kararında ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen aşırı baskıdan kaynaklı "jeopolitik" nedenlerin de...

İngiltere'de yayımlanan Observer gazetesi, İngiltere hükümet temsilcilerinin Çin teknoloji şirketi Huawei ile yaptığı özel görüşmede, İngiltere'nin 5G altyapı telekom ağından Huawei'yi çıkarma kararında ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen aşırı baskıdan kaynaklı "jeopolitik" nedenlerin de rol oynadığını söylediğini yazdı.

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İngiltere hükümeti geçen hafta Huawei'yi 5G altyapı programından çıkardığını açıklamıştı.

Observer'da yer alan haberde, bu karar açıklanmadan önce hükümet ile Huawei yöneticileri arasında yoğun tartışmalar yaşandığı belirtiliyor.

Üst düzey özel görüşmelerde Huawei yöneticilerine, bu kararda jeopolitik nedenlerin de rol oynadığı belirtildi ve Trump'ın ikinci başkanlık seçimini kazanamaması ve Washington'daki Çin karşıtı tutumun zayıflaması halinde kararın yeniden gözden geçirilebileceği ima edildi.

İngiltere'nin Salı günü kararı açıklamasının ardından Huawei'nin üst düzey yetkililerinin, özel görüşmelerin sonuçlarından cesaret buldukları ve İngiltere hükümetinin kararı yeniden düşünmesini umdukları yönünde açıklamalarda bulundukları belirtildi.

Hükümet Ocak ayında yaptığı açıklamada, 5G altyapısında Huawei cihazlarının sınırlı bir şekilde kullanılabileceğini kaydetmişti.

Geçen hafta bunun tersi yönde karar alınması Çin'den misilleme uyarılarına yol açmıştı; ancak Pekin, tepkisini İngiltere'yi endişelendirecek düzeyde dile getirmedi.

Observer, hükümetin, Çin'e karşı diplomatik bir savaş yürüten Trump'a sadakati, İngiltere'yi küresel teknolojik ilerlemede ilk sıraya yerleştirme hedefinin önüne koyması nedeniyle kararın eleştirildiğini yazdı.





Trump 'ben yaptım' dedi

Trump İngiltere'nin Salı günü Huawei kararını açıklamasının hemen ardından Beyaz Saray'daki basın toplantısında, bu karardaki rolüne işaret ederek "Bunu büyük ölçüde ben yaptım" diyerek diğer ülkeleri de Huawei'yi kullanmamaya zorladığını ifade etmişti.

Sağlık Bakanı Matt Hancock ise, Trump'ın bu iddiasını reddederek "Hepimiz Trump'ı tanıyoruz" dedi ve kararın "Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nin teknik değerlendirmesine" dayandığını ifade etti.

Huawei, İngiltere'de bakanlarla yaptığı görüşmeler konusunda yorum yapmadı ve geçen hafta kararın açıklanması ardından yaptığı açıklamaya işaret etti. Açıklamada İngiltere'nin kararı yeniden gözden geçirmesi çağrısı yapılarak "ABD'nin getirdiği yeni kısıtlamalar, İngiltere'ye sağladığımız ürünlerin dayanıklılığını ve güvenliğini etkilemeyecektir" denilmişti.

Teknoloji, Medya ve Spor Bakanlığı'ndan bir sözcü "31 Aralık'tan sonra Huawei'den yeni 5G ekipman alımını yasakladık; 2027 yılı sonunda da 5G ağlarından tüm Huawei ekipmanını kaldırmış olacağız" dedi.

Sözcü, "Ulusal Siber Güvenlik Merkezi 'nin teknik ve güvenlik analizlerine dayanarak Ulusal Güvenlik Konseyi'nde bakanlar tarafından bu karar alınmıştır" dedi.

Donald Trump, İngiltere, Huawei, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 22:37 

Son Dakika Teknoloji Observer: İngiltere'nin Huawei'yi 5G altyapısından çıkarma kararında, Trump'ın baskısı etkili oldu - Son Dakika
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