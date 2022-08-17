Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri ve tedavisi nedir?

Zaman zaman stresli günler yaşarız ve endişe ederiz. Rutin hayatlarımızda hemen hemen hepimiz bir şeyleri sorun eder ve evhamlanırız. Bir noktadan sonra takıntı haline getiririz fakat kısa sürede bu takıntının etkisinden kurtuluruz fakat bu takıntının üzerinden gelme süresi herkes için aynı değildir. Bazı kişiler takıntı ve evhamdan kurtulamaz bu da yaşantısını olumsuz etkileyerek daha da zorlaştırır. Pandeminin de etkisiyle kaygı bozukluğu yaşayan bireylerin sayısı artmaktadır.

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK NEDİR?

Hayatımızda olup biten çoğu şey genellikle bizleri strese sokar. Bu streslerden fazla etkilenmemeyi isteriz ve bu yüzden düşüncelerimizi başka yönlere çekmeye çalışırız. Fakat çoğu insan için öyle olmuyor. Stres yaptığı konu hakkında gerçekte var olmayan düşüncelere kapılıyorlar ve daha da stres oluyorlar. Doğrusunu bildiği halde o an aklında olan düşünceye yeniliyorlar. Aklına bir şey geldiği an sadece ona odaklanarak gerçek hayattan uzaklaşabiliyorlar ve bunu da takıntı haline getirebiliyorlar. Takıntı yaptığı şeyi çözmeden normal hayatına odaklanıp stresten uzaklaşamıyorlar. Bu da obsesif kompulsif bozukluğuna sahip olan kişilerde görülmektedir. Takıntıların günlük hayatı etkilemesi sonucu ortaya çıkan psikolojik bir hastalıktır. Obsesyon kelime anlamı takıntı iken kompulsiyonun kelime anlamı zorlayıcıdır. Bu da hastalığın kısaca anlamını açıklar. Takıntı yapıldığında kişide bir huzursuzluk hakim olur ve kişi bu huzursuzluğu bastırmak için yineleyici hareketlerde bulunur. Kişinin hayatını olumsuz etkileyen bu rahatsızlık kişilerde farklı sıkıntılar ile açığa çıkmaktadır. Kimisi aynı sayıları tekrarlamakla kimisi el yıkamakla bu hastalığı dışarı yansıtabiliyor.

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK BELİRTİLERİ

• Takıntılı olunan konuyu bastırmak amacıyla kişi kendi kendisine kurallar koyup uygulayabilir.

• Kirlenmekten korkmak

• Her şeyin simetrik olmasını istemek

• Kendisine zarar gelecek düşünesine hakim olmak

• Başkalarıyla temastan hoşlanmamak

• Ellerini sürekli ve tekrar tekrar yıkamak

• Her şeyin kirli olduğunu düşünmek

• Her an duş almayı istemek

• Aklından sürekli sayılar saymak

• Ocağı kapattığına emin olabilmek için sürekli kontrol etmek

• Kendi oluşturduğu kalıp halindeki sözleri tekrar etmek

• Dua, kelime tekrar etmek

• Yapacağı işleri yüksek ses ile söyleyerek tekrar etmek

• Yiyecekleri belirli sırayla yemek

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Uzman bir psikiyatrist ile yapılan görüşme sonrası hastalığın tanımı koyulabilir, herhangi bir teste gerek yoktur. Davranışları takip edilen hastanın obsesif kompulsiz bozukluğunun olup olmadığını uzman doktorlar kolaylıkla anlayabilir ve ona uygun tedavi yöntemi hazırlar. Bu hastalığa sahip bireyler için genellikle ilaç kullanımı ve terapi uygun görülür. Yapılan terapilerde hastanın tekrar eden durumlar ile yüzleşmesini sağlayarak kişiyi rahatlatmak amaçlandırılır. Kişinin aklındaki düşüncelerin gerçek olmadığını anlatmak için gerekli teknik uygulamalar yapılır. İlaç tedavisinde ise antidepresan ilaç kullanılır. Antidepresan ilaçlarda bulunan maddeler ile beyindeki seratonin düzeyi arttırılır.

Not: Tüm sağlık sorunlarınızda mutlaka öncelikle doktorunuza danışınız.