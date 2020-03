Obsesif süper kahraman | Bölüm iki: Shane Larkin’in dönüşü

Çizgi roman dünyasının gelişiminde başrolü oynayan Stan Lee, 1941’de resmî ilk çizgi romanı olan Kaptan Amerika’yı yayımladığında ideal bir süper kahramanın yedi özelliğinden bahsediyordu: Güvenilirlik, liderlik, disiplin, zekâ, eğlence, güç ve yaratıcılık. Daha sonrasında yarattığı Spider Man ve Iron Man gibi karakterlerini bu yedi odak üzerinden betimlerken işi, 21. yüzyılda perdeye taşıyordu.

Parkelerin kahramanı olan bazı basketbol oyuncularının özellikleri, aslında Lee’nin çizgi roman felsefesiyle örtüşüyor. Zira süper yıldız olarak tanımlanan bir oyuncu yaratıcılık, analiz ve güçle birlikte takımının lideri olup taraftarlarına güven verirken saha dışında eğlenceyi ihmal etmiyor. Tıpkı Anadolu Efes’in obsesif kahramanı Shane Larkin gibi…

“Birçok yıldız oyun kurucuyla çalıştım. Shane Larkin bu isimlerin en iyilerinden, belki de en iyisi. Hücumda her geçen gün biraz daha iyiye gittiğini görüyoruz. Fakat bence bu sezon asıl savunmadaki gelişimi etkileyici. Onun gibi lider skorer olan oyuncuların savunmada dağınık olması normal. Larkin, bu konuda gelişim gösterdi. Takımımıza katkısı büyük, onunla çalıştığım için mutluyum. Ve Larkin’in de burada mutlu olduğunu biliyorum. Bunu her defasında söylüyor.”/ Ergin Ataman - Anadolu Efes Baş Antrenörü

26 Aralık 2019’da oynanan Maccabi Tel-Aviv maçından beri Euroleague’de 20 sayının altına düşmeyen Larkin’in sakatlıktan dönmesine çok kısa bir süre kaldı. Merter’deki kulüp tesislerinde antrenmana çıkıp önce bütün sahayı en az 15 tur topla birlikte kat etmesi, minderi yere serip kas çalışmalarını yapması ve sahaya dönmek için sabırsızlandığının işaretlerini veren mimikleri bunun en net göstergesi.

Eğer Anadolu Efes’in bu sezon ev sahibi olduğu herhangi bir Euroleague mücadelesinin başlangıç saatine 120 dakika kala salondaki yerinizi aldıysanız, parkede Efes’e dair muhtemelen beş şey dikkatinizi çekecektir. Sertaç Şanlı’nın ip atlama rutini, Vasilije Micic’in dripling antrenmanı, James Anderson’ın köşe üçlükleri, Shane Larkin’in sahaya son çıkan isimlerden biri olması ve taraftarların ona gösterdiği sevgi seli.

“Avrupa’dan NBA’e geçişte zorlanmıştım. Bu sezon yeniden Avrupa’ya döndüğümde yine bir zorluk yaşadım. Çünkü her iki alanda da oyun kısalar için çok farklı. Evet, amacınız sayı üretmek fakat bu konuda mentalite, istikrar, maç temposu, skor üretim şekilleri gibi birçok farklı yol var. Shane Larkin’le çok yakın olmasa da arkadaşız ve onun Euroleague’de başardıklarını hayranlıkla izliyorum. Değerli bir oyuncu.”/ Alex Abrines – Barcelona oyuncusu

Larkin, soyunma odasında maç önü hazırlığına en çok dikkat eden isimlerden biri. Obsesif kompulsif hastalığı bulunan ABD’li yıldız, asansör tuşlarına basmaktan bağcık bağlamaya kadar birçok konuda takıntılar yaşarken bunu basketbola yansıtmamak adına elinden gelen her şeyi yapıyor. Tabii maç önü hazırlığında bu süreci biraz daha ağırdan alıp kafasını tamamen basketbola vermeye çalışıyor.

28 yaşındaki oyun kurucu, sahaya adımını atar atmaz Sinan Erdem’de galibiyet coşkusunu imgeleyen alkışlar koparken, birkaç saniye içinde şut idmanına başlıyor. İlk iki dakikada üçlük deneyip ısınırken ardından penetre ve pas sonrası şut antrenmanlarını yapıyor. Tabii bu sırada Efes’in antrenman yaptığı potanın ardında yaş fark etmeksizin herkes, onunla fotoğraf çektirmek için adeta bir bağırma yarışına giriyorlar.

“Shane biraz daha NCAA tarzı oynayan bir oyuncu. Yani demek istediğim, ben kolejdeyken onun gibi birçok yıldız skorerle karşılaştım veya aynı takımda oynadım. Oradaki oyuncular genelde skor üretimi konusunda belirli özelliklere sahipler: İzolasyon, orta mesafe, turnike ve pick&roll yönlendiriciliği. Larkin bu açıdan NCAA tarzına çok uyuyor ama sahip olduğu basketbol zekâsı ve sahanın her iki yönünde de sergilediği mücadele onu elit seviyelere taşıyor.”/ Zach LeDay - Zalgiris Kaunas oyuncusu

Herhangi bir Euroleague mücadelesinin başlamasına son 30 dakika. Larkin’in iyiden iyiye havaya girdiği görülüyor. Zalgiris Kaunas maçının öncesinde 25/25, CSKA Moskova maçının öncesinde 31/31 ve buna benzer birçok maç önü son antrenmanında yüksek isabetlerle sona eren üçlük çalışmaları... Larkin adeta maçın fragmanını sergiliyor. Güven veriyor. Takımının lideri olduğunu hissettiriyor.

“Ben savunmada iyiydim, Shane ise hücumda. Bazı takım antrenmanlarımızın ardından onunla özel olarak idman yapardık. Shane bana üçlük mekanizmasının sırlarını anlatırdı. Benden perimetre savunmasına dair bilgiler alırdı. Sürekli olarak öğrenip daha iyi şeyler yapmak isteyen bir oyuncu.”/ 2017-2018’de Boston Celtics’te Larkin’in takım arkadaşı olan Abdel Nader - Oklahoma City Thunder oyuncusu

Hava atışı yapılıp maç başladığında ise kenardakiler dâhil 24 oyuncunun en iyisi olduğunu gösteriyor. İlk yarısını berbat geçirdiği bir maçta (Örneğin Zalgiris Kaunas maçı) ikinci yarıyı sırtlarken sayı anlamında berbat geçirdiği bir maçta (Örneğin Real Madrid maçı) ise takımının orkestra şefi oluyor. Bu sezon iyiden iyiye gelişen savunmasıyla basketbol zekâsını her alanda ve her saniye gösteriyor. Disiplini elden bırakmayıp galibiyet takıntısıyla oynuyor.

“74 yaşındayım ve emin ol hayatımda birçok özel skorerle çalıştım. Ayrıca o skorerleri savunmak üzerine kafa yordum. Larkin, geçmişte Avrupa’ya damga vuran skorerlere benziyor. Yanlış anlaşılmak istemem ama ABD’den gelip Avrupa oyununa bu kadar uyum sağlaması beni en çok etkileyen şey oldu. Sahada gitmek istediği her yere gidebiliyor.”/ Aito Garcia Reneses - ALBA Berlin baş antrenörü

49 sayıyla oynadığı Bayern Münih maçının ardından Efes soyunma odası, 29 Kasım 2019. Larkin’in etrafında büyük bir çember var. Asistan antrenörlerden Cenk Yıldırım ve Yakup Sekizkök, oyunculardan Rodrigue Beaubois, Sertaç Şanlı, Alec Peters, Tolga Geçim; kısacası o armanın üyesi olan herkes Birleşik Devletli yıldızın etrafında. Larkin ise yüzünde koskocaman bir gülümsemeyle birlikte eğlence peşinde. Tıpkı her Euroleague maçından sonra veya Merter’deki her antrenmanda olduğu gibi...

“Çoğu kişi şu anda Avrupa’daki en iyi oyuncu olduğumu düşünüyor, buna minnettarım. Fakat bence olabileceğim en iyi seviyede değilim, daha iyisini yapabilirim. Bunu biliyorum,” diyor Shane Larkin ve ekliyor: “Ve daha iyisini yapmak için her gün çalışıyorum. Taraftarlarımız bana ve takımıma çok şey veriyor: Zaman, para, tutku… Bunu karşılığını vermek istiyorum. Takım olarak bunu istiyoruz.”

“Shane’le birlikte harika bir ikiliydik. Gerçekten. Koç Stevens (Brad Stevens) ikimizi aynı anda kullanmayı sevmiyordu ama dakikaları paylaştığımız her an pick&roll oynayıp rakibi yerle bir etmekten keyif alıyorduk. Şimdi Avrupa’dayız ama başka takımlardayız. Bazen onunla oynamayı özlüyorum. Çünkü Larkin hem skorer hem de iyi bir pasör. Bence bu özellikler her pivot için değerli.”/ 2017-2018’de Boston Celtics’te Larkin’in takım arkadaşı olan Greg Monroe - Bayern Münih oyuncusu

Shane Larkin, veya taraftarların bildiği üzere Sugar Shane. Çizgi romanların parkedeki imgelemesinde bir süper kahraman. Sezonun ilk perdesinde sergilediği performansa küçük bir ara vermiş olsa da ikinci bölüm için neredeyse hazır. Ve bu seferki bitişte tek bir senaryoyu kabul ediyor: Euroleague şampiyonluğu.