Obstetrik Nedir? Obstetrik Usg Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

Obstetrik, tıbbi uzmanlık alanı olarak bilinmektedir. Doğum ve doğum sonrası dönem ile ilgilenmekte olan obstetrik aynı zamanda kadın üreme yollarıyla ve doğan çocukların bakımıyla da ilgilenmektedir.

Obstetrik Nedir?

Tıbbi bir terim olarak bilinen obstetrik, aslında tıbbi uzmanlık alanıdır. Toplumda daha yaygın bir şekilde bilinen ismi ise renkli ultrasondur. Obstetrik yöntemi ile anne karnındaki bebeklerin gelişimleri daha kolay bir şekilde takip edilebilmektedir. Aynı zamanda renkli ultrason tekniği ile anne karnında bulunan bebeklerde bir sorun mevcut olduğu zaman daha kısa bir süre de müdahale edilerek tedavi uygulamak mümkün olmaktadır. Genel olarak gebelik esnasında uygulanan rutin uygulamalar arasında yer almaktadır.

Obstetrik tekniği sayesinde bebeklerin damarlarındaki kan akışını takip etmek mümkün olmaktadır. Aynı zamanda göbek kordonunu da kontrol etmek için kullanılan bir teknik olduğunu söylemek mümkündür. Üstelik bebeğin kalp atışlarını duymaya yarayan ve kan dolaşımını görmeye yarayan bir teknik olduğu da söylenebilir.

Obstetrik USG, en fazla hamilelik döneminde kullanılan bir yöntem olsa bile farklı alanlarda da sıklıkla kullanıldığı bilinmektedir. Beyin, kalp, genital organ, kol veya bacak gibi organlarda da obstetrik usg kullanılarak muayene edilmektedir. Hastalıkların önceden teşhis edilmesinde ise oldukça önemli bir yer tutmaktadır.

Obstetrik USG Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

Obstetrik USG, daha yaygın bir şekilde kullanılan ismi olan renkli ultrason olarak da bilinmektedir. Bebeklerin kan akışını takip etmek için kullanılan bir yöntem olduğu söylenebilir. Obstetrik USG tekniği ile hem annenin hem de bebeğin sağlığı daha etkin bir şekilde kontrol edilebilmektedir. Obstetrik USG de kullanılan yüksek dalga frekansı sayesinde insan vücudunu renkli bir şekilde görüntülemek mümkün olmaktadır.

Hamileliğin ilk anından itibaren yapılabilmekte olan bir uygulama olarak bilinmektedir. Ancak genel olarak hamilelikte anne karnında bulunan bebeğin obstetrik usg ile detaylı bir şekilde incelenmesi ilk olarak 11. hafta ile 13. hafta arasında yapılmaktadır.

Uygulanması ise oldukça basit bir yöntemdir. Ultrason yapılacak olan bölgeye ultrason jeli sürüldükten sonra prob cihazı istenilen bölgenin üzerinde gezdirilir. Bu şekilde grafikler ve değerler de ekrana yansır. Bu işlemin alanında uzman bir doktor tarafından uygulanması gerekmektedir.