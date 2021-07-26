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"Obticeo" dans performansı Akbank Sanat'ta sanatseverlerle buluşuyor - Son Dakika

"Obticeo" dans performansı Akbank Sanat'ta sanatseverlerle buluşuyor

26.07.2021 15:41

Akbank Sanat, kültür sanat etkinliklerine "Obticeo" dans performansıyla sosyal medya kanallarında devam ediyor.

Akbank Sanat, kültür sanat etkinliklerine "Obticeo" dans performansıyla sosyal medya kanallarında devam ediyor.

Pandeminin başlangıcından itibaren birçok sanatçıyla fiziki ve çevrimiçi ortak projeler gerçekleştiren Akbank Sanat, sosyal sorumluluk misyonuyla sanatçıları desteklemeye yönelik yeni proje ve çalışmalarına yaz döneminde de ara vermeden sürdürüyor.

Akbank Sanat Youtube kanalında temmuz ayında yayınlanacak "Obticeo", dansçı Melis Ergüven, yeni medya sanatçısı Nursinem Aslan, müzisyen Ilgaz Altın, ses tasarımcısı Cem Kimverdi ve danışman Gizem Bilgen'in bir araya gelerek gerçekleştirdikleri 3 bölümlük interaktif bir dijital performanstan oluşuyor.

Performansın ilk aşamasında dansçı zihinlerdeki gürültü kalabalığını doğaçlama bir performans şeklinde sunarken ikinci bölümde dansçı elektrotun vücuttan sökülmesiyle kaos seslerinin azalmaya başladığını ve kafasındaki sesleri susturabildiğini deneyimliyor. Son bölümdeyse bütün elektrotları sökülmüş olan dansçının dingin bir doğaçlama performansı izleyicilerle buluşuyor.???????

Hakan Binbaşgil, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Obticeo' dans performansı Akbank Sanat'ta sanatseverlerle buluşuyor - Son Dakika


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