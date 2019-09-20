Obüs mermisi ve semazen şeklinde saç modeli yaptılar

Konya'da Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında askeri kamuflaj giyen berberler obüs mermisi ve semazen şeklinde saç modeli yaptı.



Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) ile Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde ortaklaşa düzenlediği aşure ikramı, şed kuşatma töreni, berber ve kuaförlerin hünerli eller şovu, halk müziği dinletisi ve ödül töreni Ecdat Parkı Sanat Sokağında gerçekleştirildi.



KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak yaptığı konuşmada, Ahilik Haftası etkinliklerinin dolu dolu geçtiğini ve Konya'daki etkinliklerin Türkiye'nin birçok şehrinde ses getirdiğini söyledi. Etkinliklerin gerçekleştirilmesinde yardımlarını esirgemeyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve diğer yetkililere teşekkür eden Başkan Karabacak, 27 - 30 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesine tüm Konyalıları davet etti.



Programda Konya Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası üyelerinin şovu dikkat çekti. 'Hünerli eller şovu'nda sahneye çıkan askeri kamuflaj giyen berberler obüs mermisi ve semazen şeklinde saç modeli yaptı. Obüs mermisi şeklindeki saça sprey boya ile 'Şehitler ölmez' yazan berberlere şovun sonunda teşekkür plaketi verildi. - KONYA