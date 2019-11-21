Son Dakika Haberleri: Ocağı tamir eden usta kontrol için çakmağı yakınca patlama oldu
Son Dakika Güncel Ocağı tamir eden usta kontrol için çakmağı yakınca patlama oldu - Son Dakika

Ocağı tamir eden usta kontrol için çakmağı yakınca patlama oldu

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 5 katlı bir apartmanın en üst katında patlama meydana geldi.

Ocağı tamir eden usta kontrol için çakmağı yakınca patlama oldu, System.String[]

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 5 katlı bir apartmanın en üst katında patlama meydana geldi. Patlamanın doğalgazlı ocağı tamir eden ustanın kontrol etmek için çakmağı çakmasıyla meydana geldiği öğrenilirken olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

İddiaya göre, arızalanan doğalgazlı ocağını tamir etmesi için Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın en üst katındaki eve usta çağrıldı. Eve giden usta, ocağı tamir ettikten sonra kontrol etmek için çakmağı çaktı. Ustanın çakmağı çakmasıyla birlikte patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle mutfak duvarı yıkılırken usta ise yaralandı. Patlamayla birlikte evde yangın da çıktı. Patlama sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, ambulans ve doğalgaz ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sağlık ekipleri ise yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

Viranşehir, Şanlıurfa, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:20 Kaynak: İHA
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