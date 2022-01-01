Ocak 2022 Dünya Gündemi - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığının Fransa'ya geçmesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları Toplantısı ile NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı ocak ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.
Ocak ayında uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:
1 Ocak
AB dönem başkanlığı Fransa'ya geçecek.
3 Ocak
Avusturya'nın başkenti Viyana'da süren İran nükleer anlaşması görüşmelerine ilişkin taraflar verilen aranın ardından bir araya gelecek.
4 Ocak
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, günlük petrol üretim kesintisini görüşmek üzere çevrim içi toplanacak.
7 Ocak
Ortodoks Hristiyanlar, Noel'i kutlayacak.
9 Ocak
Afrika Uluslar Kupası finalleri Kamerun'da başlayacak
12 Ocak
Brüksel'de NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı düzenlenecek.
Fransa'nın Brest kentinde AB savunma bakanlarının iki günlük gayri resmi toplantısı başlayacak.
13 Ocak
Fransa'nın Brest kentinde iki gün sürecek AB dışişleri bakanlarının gayri resmi toplantısı düzenlenecek.
17 Ocak
Fransa'nın Strazburg kentinde Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu toplanacak.
19 Ocak
Balkanlar'da Ortodokslar, Epifani Bayramı'nı kutlayacak.
23 Ocak
Senegal'de yerel seçimler yapılacak.
24 Ocak
Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.
25 Ocak
Brüksel'de AB Genel İşler Konseyi Toplantısı yapılacak.
Kaynak: AA
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