Ocak-Ağustos'ta 13 milyar adet yumurta üretildi

Türkiye'de tavuk yumurtası üretimi, Ocak-Ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre değişmeyerek, 13 milyar adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tavuk yumurtası üretimi Ağustos ayında ise, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.1 azalarak, 1.64 milyar adetten, 1.59 milyar adete geriledi.

TÜİK verilerine göre, Ağustos'ta tavuk eti üretimi yıllık bazda 4.4 düşüşle 156 bin 605 tona, kesilen tavuk sayısı da yüzde 4.0 düşüşle 89 milyon 389 bin adete geriledi.

Ocak-Ağustos döneminde de yıllık bazda hindi eti üretimi yüzde 9.3 artışla 40 bin 224 tona yükselirten, kesilen tavuk sayısı yüzde 1.6 artışla 813 milyon 361 bin adete, tavuk eti üretimi de yüzde 2.1 artışla 1.44 milyon tona yükseldi. (Grafik)