Ocak-Ağustos'ta yoğurt üretimi yüzde 3.3 düştü - Son Dakika

Ocak-Ağustos'ta yoğurt üretimi yüzde 3.3 düştü

09.10.2020 14:30
Ocak-Ağustos'ta yoğurt üretimi yüzde 3.3 düştü, System.String[]

Ticari süt işletmelerinin yoğurt üretimi, Ağustos'ta yıllık bazda yüzde 8.6 düşüşle, 103 bin 300 tondan, 94 bin 456 tona, Ocak-Ağustos döneminde de yıllık bazda yüzde 3.3 düşüşle 758 bin 372 tondan 733 bin 189 tona geriledi.

Ticari süt işletmelerinin yoğurt üretimi, Ağustos'ta yıllık bazda yüzde 8.6 düşüşle, 103 bin 300 tondan, 94 bin 456 tona, Ocak-Ağustos döneminde de yıllık bazda yüzde 3.3 düşüşle 758 bin 372 tondan 733 bin 189 tona geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ticari süt işletmelerince Ağustos'ta yıllık bazda yüzde 5.0 artışla 820 bin 835 ton, Ocak-Ağustos döneminde de yıllık bazda yüzde 3.8 artışla 6 milyon 757 bin ton inek sütü toplandı.

İçme sütü üretimi Ağustos ayında yıllık bazda yüzde 11.4 artarak 118 bin 996 tona, Ocak-Ağustos döneminde de yıllık bazda yüzde 11.9 artarak 1 milyon 71 bin tona yükseldi.Ağustos'ta yıllık bazda tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 39.9, yağsız süt tozu yüzde 25, kaymak üretimi yüzde 18.4, inek peyniri üretimi yüzde 10.4, tereyağı üretimi yüzde 4.3, artarken, ayran üretimi yüzde 0.6, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışıksütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 10.8 azaldı. (Grafik)


Ocak-Ağustos'ta yoğurt üretimi yüzde 3.3 düştü
Ocak-Ağustos'ta yoğurt üretimi yüzde 3.3 düştü
Ocak-Ağustos'ta yoğurt üretimi yüzde 3.3 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos, İnek, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Ocak-Ağustos'ta yoğurt üretimi yüzde 3.3 düştü - Son Dakika Ekonomi

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