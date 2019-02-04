Ocak Ayı Dış Ticaret Rakamları Açıklandı: (1)

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık olarak 2019'da dış ticaret verilerini, hem özel ticaret sistemine hem de genel ticaret sistemine göre paylaşacaklarını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık olarak 2019'da dış ticaret verilerini, hem özel ticaret sistemine hem de genel ticaret sistemine göre paylaşacaklarını açıkladı. Pekcan, "Özel ticaret sistemine göre, ocak ayı ihracatı yüzde 5,93 artışla 13 milyar 171 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ise ocak ayı ihracatı yüzde 6,33 artışla 13 milyar 904 milyon dolar oldu." dedi.



Pekcan, TİM Başkanı İsmail Gülle'nin de katıldığı basın toplantısında ocak ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.



Ticaret Bakanlığı olarak, 2019 yılı boyunca ihracat, ithalat, dış ticaret verilerini, hem özel ticaret sistemine hem de genel ticaret sistemine göre paylaşacaklarını belirten Pekcan, dünyadaki korumacılık rüzgarlarına rağmen yıllardır açıkladıkları özel ticaret sistemine göre ocak ayı ihracatının yüzde 5,93 artışla 13 milyar 171 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.



Pekcan, genel ticaret sistemine göre ise ocak ayı ihracatının yüzde 6,33 artışla 13 milyar 904 milyon dolar olduğuna işaret ederek, "Ocak ayında özel ticaret sistemine göre ithalatımız yüzde 27,01 azalarak 15 milyar 709 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ise ocak ayında yüzde 26,87 azalarak 16 milyar 220 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti." diye konuştu.



Bu yılın en önemli göstergesinin ihracatın ithalatı karşılama oranı olduğuna dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti:



"2019 yılının ocak ayında ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı özel ticaret sistemine göre yüzde 57,77'den yüzde 83,85'e yükselmiştir. 2018 yılının ocak ayında genel ticaret sistemine göre yüzde 59 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2019 yılının ocak ayında yüzde 85,72 olmuştur. Bunun Türkiye için önemli bir rakam olduğunun hepimiz farkındayız. 2018 Ocak ayında dış ticaret açığımız 9,1 milyar dolar iken bugün 2,5 milyar dolara düşmüştür. Yani bugün için ocak ayında 6,6 milyar doların üzerinde bir fayda sağlanmıştır dış ticaret açığı açısından."



(Sürecek)

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