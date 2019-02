Ocak Ayı Dış Ticaret Rakamları Açıklandı: (2)

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dış ticaret ailesi olarak ekonomiyi, 2019 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranındaki iyileşme ile "finansal yönden", dış ticaretin büyümeye pozitif katkısı ile de "reel yönden" güçlü bir şekilde destekleyeceklerini söyledi.

Pekcan, TİM Başkanı İsmail Gülle'nin de katıldığı basın toplantısında ocak ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.



Bakanlık olarak en temel hedeflerinin dış ticareti dengeli bir yapıya kavuşturarak Türkiye ekonomisini kalkındırmak olduğunu belirten Pekcan, 2019 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranında çok önemli bir seviyeyi yakalayacaklarına inandıklarını ifade etti.



Pekcan, ihracatın ithalatı karşılama oranındaki yükselmeyi 2019 yılının en önemli dış ticaret gelişmesi olarak gördüklerinin altını çizerek, ocak ayı verilerinin de bu tezi güçlü şekilde desteklediğini vurguladı.



Gelecek dönemdeki hedeflerinin, küresel ekonomi ile dengeli bir dış ticaret yapısını sürdürülebilir şekilde kurmak olduğunu dile getiren Pekcan, "Bakanlık olarak bu hedefe yönelik stratejilerimizi de geliştiriyoruz. 2019 yılında bu stratejilerimizi birer birer uygulamaya başladığımız bir yıl olacaktır." diye konuştu.



Pekcan, 2019 yılının önemli bir dönem olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Küresel ekonomi bir dönüşümden geçmektedir. Bu yıl dış ticaretimizin tüm zorluklara rağmen büyümeye pozitif katkı sağlayacağı bir yıl olacak. 2019 yılında Fed'in sıkı para politikasına devam etmesini, AB Merkez Bankasının ise 2018 yılına göre daha sıkı bir para politikası uygulamasını bekliyoruz. Ticaret savaşlarını, Avrupa ekonomisindeki yavaşlamayı ve Brexit'i bu kapsamda önemli risk unsurları arasında değerlendirebiliriz. Ticaret Bakanlığı olarak, bu süreçleri proaktif bir şekilde takip ediyoruz. Küresel ekonomideki ve Avrupa ekonomisindeki büyümenin ve ticaretin yavaşlamasından, Brexit sürecinin olumsuz etkilerinden en az etkilenecek şekilde ve bunların etkilerini göz önünde tutarak çalışmalarımızı paydaşlarımızla beraber yürütüyoruz. Üstelik tüm bu çalışmalarımızda, sivil toplum kuruluşları, odalar, borsalar ve diğer meslek kuruluşları ile güçlerimizi ve fikirlerimizi birleştirdik."



Böyle bir küresel ekonomide, 2019 yılı dış ticaretinin büyümeye katkısının her zamankinden daha stratejik hale geldiğine işaret eden Pekcan, "Dış ticaret ailesi olarak ekonomimizi, 2019 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranındaki iyileşme ile 'finansal yönden', dış ticaretimizin büyümeye pozitif katkısı ile de 'reel yönden' güçlü bir şekilde destekleyeceğiz." dedi.



Genel ticaret sistemi ile serbest bölge ihracatı da açıklanacak



Pekcan, dünya örneklerine bakıldığında, Genel Ticaret Sistemi'nin (GTS), Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre daha yaygın kullanıldığına dikkati çekerek, Türkiye'nin de dahil olduğu 74 ülkenin ÖTS ile dış ticaret verilerini açıkladığını belirtti.



Aralarında ABD, Kanada, Rusya, Çin, Japonya, Hindistan, Güney Kore ve Avustralya'nın da bulunduğu 117 ülkenin ise GTS'yi kullandığını ifade eden Pekcan, şöyle konuştu:



"Ülkeler verilerini genellikle her iki ticaret sistemi için de tutmaktadır. Nitekim Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) da verilerini ÖTS'ye göre yayınlamakla beraber 2013 yılı itibarıyla GTS'ye göre de verilerini tutmaktadır. Merkez Bankamız da ödemeler dengesinde GTS'yi dikkate almaktadır. 2019 yılının ilk rakamlarını açıklarken Ticaret Bakanlığı olarak biz 2019 yılı boyunca ithalat ve ihracat verilerimizi hem ÖTS'ye hem de GTS'ye göre paylaşacağız. İstatistiklerde önemli bir kural, 'Bilmediğini, ölçemediğini yönetemezsin' der. Uzun yıllardır ülkemizde açıklanan istatistiklerde aslında üretimi Türkiye'de olan ihracatımızın bir parçası olan, sınırlarımız içerisinde bizim işçimiz, bizim mühendisimiz tarafından üretilmiş ve ihraç edilmiş ürünleri kayda almıyoruz. Örneğin 2018'de serbest bölgelerden ihracatımız 8,1 milyar dolar. 2018'de 5,6 milyar dolar serbest bölgelerden net ihracatımızı kayıt altına almamış bulunuyoruz."



"Ülke stratejilerimizi devreye sokuyoruz"



Pekcan, yazılım, yapay zeka ve diğer teknolojik alanlarda Türkiye'nin potansiyelini küresel piyasalara sunmak üzere yeni politikalar oluşturduklarını bildirdi.



Şu an yeterince etkili olunamayan pazarlara yeni stratejilerle güçlü şekilde gireceklerini belirten Pekcan, "Ülke stratejilerimizi devreye sokuyoruz. Özellikle dış ticaret açığımızın yüzde 78'ini oluşturan ülkelerle ilgili özel yol haritalarımız var. İç ticarette, gümrüklerde dijitalleşmeyi ve e-ticareti ön plana çıkaracak çalışmalar yapıyoruz. Mevzuatımızı çağın gereklerine göre sadeleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.



Bakanlık olarak büyük ticaret ortaklarıyla olan güçlü ticari ilişkileri devam ettirirken potansiyel pazarlara erişmeyi de ihmal etmediklerini dile getiren Pekcan, "Ülkemizin dünya ile ticari ilişkilerini uzun vadede dengeli bir yapıya kavuşturmak, ülkemizin dış finansman ihtiyacını kademe kademe azaltmak, Bakanlığımızın öncelikli hedefleri arasındadır. Dünya dijital bir devrimden, teknolojik bir dönüşümden geçiyor, doğru politikalarla teknolojiyi ön plana çıkaracak çalışmalara 2019 yılında da ağırlık vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



