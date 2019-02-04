Ocak Ayı İhracat Rakamları Açıklandı

Otomotiv endüstrisi, ocak ayında 2 milyar 330 milyon 116 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 330 milyon 116 bin dolarlık ihracat imza attı. Otomotiv endüstrisi böylece ocak ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.
Otomotiv endüstrisini 1 milyar 525 milyon 897 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamülleri, 1 milyar 422 milyon 7 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon takip etti.
Ocak ayında en fazla ihracat artışı yüzde 116,2 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti.
Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 80,7'sini gerçekleştiren sanayi grubunda 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 7,6'lık artışla 10 milyar 635 milyon 321 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,3'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 0,4 azalışla 1 milyar 886 milyon 704 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,3 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 22 gerilemeyle 305 milyon 104 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.
-En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti
Ülke verilerine bakıldığında ise en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Irak ve İspanya oldu. Ülkelere göre ihracatta dikkat çeken artışlara bakıldığında ise Libya'ya ihracatın 2,5 katına, Yemen'e ihracat 2 katına, Slovenya'ya ihracatın da 1,5 katına çıktığı görülüyor.
41 ilin ihracatı artarken en çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 il, sırasıyla İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara olarak gerçekleşti.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2018-2019 ocak ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):
|
|1 - 31 OCAK
|SON 12 AYLIK
|SEKTÖRLER
|2018
|2019
|Değişim ('19/'18)
| Pay(19) (%)
|2017 - 2018
|2018 - 2019
|Değişim ('19/'18)
| Pay(19) (%)
|I. TARIM
|1.893.842
|1.886.704
|-0,4
|14,3
|21.458.742
|22.629.240
|5,5
|13,4
| A. BİTKİSEL ÜRÜNLER
|1.304.192
|1.272.042
|-2,5
|9,7
|14.646.158
|15.076.028
|2,9
|8,9
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
|547.283
|561.189
|2,5
|4,3
|6.393.099
|6.697.159
|4,8
|4,0
| Yaş Meyve ve Sebze
|225.395
|199.838
|-11,3
|1,5
|2.263.076
|2.300.743
|1,7
|1,4
| Meyve Sebze Mamulleri
|119.836
|125.654
|4,9
|1,0
|1.437.115
|1.570.439
|9,3
|0,9
| Kuru Meyve ve Mamulleri
|108.333
|112.591
|3,9
|0,9
|1.291.761
|1.392.607
|7,8
|0,8
| Fındık ve Mamulleri
|153.621
|152.899
|-0,5
|1,2
|1.862.535
|1.634.490
|-12,2
|1,0
| Zeytin ve Zeytinyağı
|63.470
|28.880
|-54,5
|0,2
|361.334
|364.985
|1,0
|0,2
| Tütün
|77.554
|82.543
|6,4
|0,6
|950.812
|1.016.552
|6,9
|0,6
| Süs Bitkileri ve Mam.
|8.700
|8.448
|-2,9
|0,1
|86.427
|99.051
|14,6
|0,1
| B. HAYVANSAL ÜRÜNLER
|218.255
|221.139
|1,3
|1,7
|2.307.927
|2.516.322
|9,0
|1,5
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
|218.255
|221.139
|1,3
|1,7
|2.307.927
|2.516.322
|9,0
|1,5
| C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ
|371.396
|393.523
|6,0
|3,0
|4.504.657
|5.036.890
|11,8
|3,0
| Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri
|371.396
|393.523
|6,0
|3,0
|4.504.657
|5.036.890
|11,8
|3,0
|II. SANAYİ
|9.886.604
|10.635.321
|7,6
|80,7
|122.658.330
|137.030.741
|11,7
|81,2
| A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER
|993.023
|976.382
|-1,7
|7,4
|11.927.922
|12.388.780
|3,9
|7,3
| Tekstil ve Hammaddeleri
|695.250
|676.299
|-2,7
|5,1
|8.179.925
|8.441.489
|3,2
|5,0
| Deri ve Deri Mamulleri
|129.007
|117.337
|-9,0
|0,9
|1.561.193
|1.667.113
|6,8
|1,0
| Halı
|168.766
|182.746
|8,3
|1,4
|2.186.803
|2.280.179
|4,3
|1,4
| B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.
|1.349.544
|1.525.897
|13,1
|11,6
|16.163.446
|17.536.950
|8,5
|10,4
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
|1.349.544
|1.525.897
|13,1
|11,6
|16.163.446
|17.536.950
|8,5
|10,4
| C. SANAYİ MAMULLERİ
|7.544.037
|8.133.042
|7,8
|61,7
|94.566.962
|107.105.011
|13,3
|63,5
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon
|1.427.624
|1.422.007
|-0,4
|10,8
|17.213.319
|17.633.213
|2,4
|10,4
| Otomotiv Endüstrisi
|2.285.575
|2.330.116
|1,9
|17,7
|28.749.445
|31.611.747
|10,0
|18,7
| Gemi ve Yat
|42.524
|91.917
|116,2
|0,7
|1.315.358
|1.039.913
|-20,9
|0,6
| Elektrik Elektronik
|767.144
|797.994
|4,0
|6,1
|10.643.313
|11.335.659
|6,5
|6,7
| Makine ve Aksamları
|511.896
|587.416
|14,8
|4,5
|6.203.750
|7.391.295
|19,1
|4,4
| Demir ve Demir Dışı Metaller
|597.091
|651.854
|9,2
|4,9
|6.941.614
|8.140.353
|17,3
|4,8
| Çelik
|1.117.501
|1.207.008
|8,0
|9,2
|11.697.734
|15.615.209
|33,5
|9,3
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri
|208.342
|252.274
|21,1
|1,9
|2.732.949
|3.030.944
|10,9
|1,8
| Mücevher
|141.693
|274.581
|93,8
|2,1
|3.220.843
|4.543.115
|41,1
|2,7
| Savunma ve Havacılık Sanayii
|106.506
|175.083
|64,4
|1,3
|1.745.053
|2.103.829
|20,6
|1,2
| İklimlendirme Sanayii
|331.309
|335.473
|1,3
|2,5
|3.990.390
|4.537.587
|13,7
|2,7
| Diğer Sanayi Ürünleri
|6.831
|7.320
|7,2
|0,1
|113.192
|122.147
|7,9
|0,1
|III. MADENCİLİK
|391.325
|305.104
|-22,0
|2,3
|4.752.364
|4.475.284
|-5,8
|2,7
| Madencilik Ürünleri
|391.325
|305.104
|-22,0
|2,3
|4.752.364
|4.475.284
|-5,8
|2,7
|T O P L A M (TİM*)
|12.171.771
|12.827.129
|5,4
|97,4
|148.869.436
|164.135.266
|10,3
|97,3
|İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat
|262.459
|343.917
|31,0
|2,6
|9.310.149
|4.624.941
|-50,3
|2,7
|T O P L A M
|12.434.230
|13.171.046
|5,9
|100,0
|158.179.585
|168.760.206
|6,7
|100,0