Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Ocak ayının lideri, 2,4 milyar dolarlık ihracat ile otomotiv sektörümüz olurken, 1,7 milyar dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörümüz ikinci, 1,5 milyar dolara ulaşan hazırgiyim ve konfeksiyon sektörümüz üçüncü oldu." dedi.

Ocak ayı ihracat rakamları, Hatay'da düzenlenen toplantıda açıklandı.

TİM Başkanı Gülle toplantıdaki konuşmasında, Hatay'ın Türkiye ekonomisi için önemine işaret ederek, bu çerçevede ihracat rakamlarının kentte açıklanmasının kendileri için önemli olduğunu söyledi.

2019 yılında yaşanan gelişmelere değinen Gülle, 2020 yılına da Türkiye'de ve dünyada önemli gelişmeler ile başlandığını dile getirdi.

TİM Başkanı Gülle, ABD ile Çin arasındaki yaşanan ticaret savaşları, Brexit sürecinde gelinen nokta ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, küresel ticaretin tüm engellerini aşan Türkiye ihracatının 2020 yılında normalleşme sürecine giren küresel koşullarda daha başarılı bir ivme sergileyeceğini aktardı.

Tüm dünyanın son dönemde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsünün etkilerine odaklandığını anımsatan Gülle, Türkiye'de bu alanda ilerleyen süreci anımsatarak, bu durumun ihracata da etkilerinin mutlaka olacağını ama bu etkilerin azaltılması için ihracatçıların çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Gülle konuşmasında, geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu'nda Yunan vekilin, Türk bayrağına yaptığı saygısızlığı da kınadı.

2020 yılına, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirmenin gurur ve sevinci ile başladıklarını belirten Gülle, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ihracat performansı, rakiplerimiz ve hedef pazarlarımız ile karşılaştırıldığında, başarılı ivmesi ile öne çıkıyor. 2019 yılı genelinde, ihracat ailemiz 90 bin 617 firmaya ulaşmış durumda, ithalat yapan firma sayısı ile neredeyse on bin firmalık bir farkı yakalamış durumdayız. Türkiye Ekonomisinin dengelenme ve değişim süreci ihracatın gelişimi anlamında uygun bir zemin sağlıyor.

Geçtiğimiz günlerde, Hazine ve Maliye Bakanımızın altını çizmiş olduğu, faizlerdeki gerileme, ihracatçılarımızın finansmana erişimi anlamında olumlu koşulların oluştuğu bir sürece işaret ediyor. Nitekim 2016 yılından bu yana ilk defa, 2 yıllık tahvil faizlerimizin yüzde 9,96 ile tek haneye gerilediğini görüyoruz. Bu süreç, piyasa faizlerine de yansıyarak, yatırım ortamının daha da iyileşmesini sağlayacaktır."

- "Ocak ayında ihracat ailemize 1449 firma katıldı"

Gülle, geçtiğimiz yıl başlattıkları "Yıllık İhracat Raporu"nun 2020 yılı versiyonunun tamamlandığını aktararak, önümüzdeki günlerde raporun paylaşılacağını bildirdi.

Ocak ayında ihracat ailesine 1.449 firmanın katıldığını dile getiren Gülle, şunları söyledi:

"İhracata yeni başlayan bu 1.449 firmamız ocak ayında 80,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Firma özelinde bakıldığında, ocak ayı içerisinde toplam 38 bin 165 firmamız ihracat gerçekleştirdi. Ocak ayının lideri, 2,4 milyar dolarlık ihracat ile otomotiv sektörümüz olurken, 1,7 milyar dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörümüz ikinci, 1,5 milyar dolara ulaşan hazırgiyim ve konfeksiyon sektörümüz üçüncü oldu.

Otomotiv sektörünün, yüzde 3,2 artış göstererek olumlu sinyallerle 2020 yılına başladığını görüyoruz. Hazırgiyimde artış yüzde 5,8 olurken, kimyevi maddelerin yüzde 10,6 artış ile geçtiğimiz yılın pozitif ivmesini başarı ile devam ettirdiğini görüyoruz. 9 sektörümüzün ihracatında yüzde 10'un üzerinde artış gerçekleşti. Ocak ayının en güçlü performansına imza atanlar ise, yüzde 29 artışla 256 milyon dolar ihracat gerçekleştiren yaş meyve ve sebze, yüzde 22 artışla 185 milyon dolara ulaşan fındık ve mamulleri ve yüzde 21 artışla 222 milyon dolara ulaşan halı sektörümüz oldu."

Gülle, sektörlerin ihracat yaptıkları ülke sayılarına bakıldığında ise, 199 ülke ve bölgeye gerçekleştirdiği ihracatla

kimyevi maddelerin birinci, 187 ülke ve bölgeye ihracat ile çelik ve hububatın ikinci, 182 ülke ve bölgeye ihracat yapan

demir ve demirdışı metallerin üçüncü olduğunu söyledi.

Kimyevi maddelerin Hollanda'ya ihracatta yüzde 226'lık, aynı ülkeye hazır giyim sektörünün yüzde 30'luk ihracat artışı yakaladığını anlatan Gülle, otomotiv sektörünün ise, İspanya ve Fransa'da yüzde 20'nin üzerinde bir artış yakaladığını dile getirdi.

- "Ocak ayında ihracatçılarımız, ülkemizin bayrağını 214 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı"

İsmail Gülle, ocak ayında ihracatçıların 214 ülke ve bölgede Türkiye'nin bayrağını dalgalandırdığına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Bu ülkelerin 132'sine ihracatımız artarken 100 ülkede artış yüzde 10'un, 38 ülkede ise yüzde 50'nin üzerinde gerçekleşti. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 3 ülke ise 1,4 milyar dolar ile Almanya, 889 milyon dolar ile İtalya ve 870 milyon dolar ile Birleşik Krallık oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 49,2 olurken, ilk 20 ülkenin payı yüzde 67 seviyesinde.

Ülke gruplarına göre ihracata baktığımızda ise, en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği'nin ihracatımızdaki payının,

7,4 milyar dolarlık bir hacim ile yüzde 50 seviyesine yükseldiğini görüyoruz. Bu durumu, AB'nin iç pazarındaki toparlanmanın ihracatımıza olumlu etkisi olarak değerlendirebiliriz. AB haricindeki diğer Avrupa ülkelerini de topladığımızda, Avrupa kıtasının ihracatımızdaki payı yüzde 57,4 olarak gerçekleşti."

Gülle, diğer ülke gruplarına bakıldığında, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine yüzde 8 artış ile 2,8 milyar dolar, Afrika kıtasının tamamına yüzde 5,3 artış ile 1,4 milyar dolar, Uzak Doğu ülkelerine ise yüzde 5'e yakın bir artış ile, 988 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

- "Ocak ayında 53 ilimizin ihracatı arttı"

İsmail Gülle, ocak ayında 53 ilin ihracatının arttığını belirterek, "En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilimiz sırasıyla,

5,6 milyar dolarla İstanbul, 1,3 milyar dolarla Kocaeli ve 1,2 milyar dolarla Bursa oldu. En dikkat çekici artışlar ise yüzde 110 artışla 30 milyon dolar ihracata imza atan Karabük, yüzde 33 artışla 11 milyon dolara ulaşan Kırklareli, ve yüzde 33 artışla 17 milyon dolar ihracat yapan Giresun'da yaşandı." ifadelerini kullandı.

Ev sahibi Hatay'ın ihracatına da değinen Gülle, 218 milyon dolarlık ihracat rakamı ile, en çok ihracat yapan 10'uncu il olan Hatay'da, çelik, yaş meyve sebze ve kimyevi maddeler sektörlerinin öne çıktığını aktardı.

- "6 bin 404 firmanın ihracat işlemlerinde Türk Lirasını tercih etti"

İsmail Gülle, ocak ayında Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 174 ülkeye toplam 4,4 milyar TL tutarında ihracat gerçekleştirildiğini, 6 bin 404 firmanın ihracat işlemlerinde Türk Lirasını tercih ettiğini söyledi.

Miktar bazında ihracatın ocak ayında, geçen yıla göre yüzde 13,9 artarak 12,9 milyon ton olarak gerçekleştiğine işaret eden Gülle, "Avro-dolar paritesinde 2018 yılı sonundan bu yana gözlenen gerileme, ihracatımıza etki eden önemli değişkenlerden birisi. Ocak ayında paritedeki gerilemenin negatif etkisinin 197,8 milyon dolar olarak gerçekleştiğini görüyoruz." dedi.

(Bitti)