Son Dakika Haberleri: Ocak ayı ihracatı açıklandı

Ocak ayı ihracatı açıklandı

1 saat önce

İhracat, özel ticaret sistemine göre 13.7 milyar, genel ticaret sistemine göre ise 13.9 milyar dolar oldu.

Ocak ayı ihracatı açıklandı, System.String[]
İhracat, özel ticaret sistemine göre 13.7 milyar, genel ticaret sistemine göre ise 13.9 milyar dolar oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:40 

İhracat, Ekonomi
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