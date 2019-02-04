Ocak ayı ihracatı açıklandı
1 saat önce
İhracat, özel ticaret sistemine göre 13.7 milyar, genel ticaret sistemine göre ise 13.9 milyar dolar oldu.
İhracat
, özel ticaret sistemine göre 13.7 milyar, genel ticaret sistemine göre ise 13.9 milyar dolar oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:40
Ocak Ayında İhracattan Yaklaşık 14 Milyar Dolar Gelir Sağlandı
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