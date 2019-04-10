Ocak ayı işsizlik oranı tahmini yüzde 14.6
1 saat önce
SPM, Ocak dönemi işsizliğinin bir önceki döneme göre 1.1 puan artarak yüzde 14.6'ya yükseleceğini, tarım dışı işsizliğin de aynı oranla artarak yüzde 16.7'ye kadar çıkabileceğini öngördü.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:04
SPM, Ocak dönemi işsizliğinin bir önceki döneme göre 1.1 puan artarak yüzde 14.6'ya yükseleceğini, tarım dışı işsizliğin de aynı oranla artarak yüzde 16.7'ye kadar çıkabileceğini öngördü. (Mehmet Kaya
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