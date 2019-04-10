Son Dakika Haberleri: Ocak ayı işsizlik oranı tahmini yüzde 14.6

Ocak ayı işsizlik oranı tahmini yüzde 14.6

1 saat önce

SPM, Ocak dönemi işsizliğinin bir önceki döneme göre 1.1 puan artarak yüzde 14.6'ya yükseleceğini, tarım dışı işsizliğin de aynı oranla artarak yüzde 16.7'ye kadar çıkabileceğini öngördü.

Ocak ayı işsizlik oranı tahmini yüzde 14.6, System.String[]
SPM, Ocak dönemi işsizliğinin bir önceki döneme göre 1.1 puan artarak yüzde 14.6'ya yükseleceğini, tarım dışı işsizliğin de aynı oranla artarak yüzde 16.7'ye kadar çıkabileceğini öngördü. (Mehmet Kaya)
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:04 
Mehmet Kaya, Ekonomi
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