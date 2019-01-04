Ocak Ayı Meclis Toplantısı Başkan Seçen Başkanlığında Gerçekleştirildi
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Nevşehir Belediyesi'nin 2019 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısı, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen başkanlığında gerçekleştirildi.
Nevşehir Belediyesi Meclis Toplantı salonunda Belediye Meclis üyeleri ile bir araya gelen Başkan Seçen, toplantının Nevşehir'e ve ülkemize hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.
Seçen, Meclis üyeleri ile birlik ve beraberlik içerisinde bugüne kadar bir çok çalışmaya ortak imza attıklarını belirterek, tüm meclis üyelerine teşekkür etti.
Meclis toplantısı gündem maddelerinin değerlendirilmesi ile sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:56 Kaynak: Bültenler
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