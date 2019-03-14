Ocak Ayı Sanayi Üretim Verisi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ekonomi yönetiminin aldığı önlem paketleri ve eylem planlarının etkisini gösterdiğini bildirdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ekonomi yönetiminin aldığı önlem paketleri ve eylem planlarının etkisini gösterdiğini bildirdi.



Burkay, yaptığı yazılı açıklamada, sanayi üretimi endeksinin ocakta aylık bazda yüzde 1 artarken, yıllık bazda yüzde 7,3 azaldığını anımsattı.



Türkiye'nin dış ticaret açığına odaklanması gerektiğini vurgulayan Burkay, "Hem ağustos ayında yaşananlar hem de bugün iç piyasa kaynaklı daralmanın bizlere gösterdiği ana hedef, Türkiye'nin büyüme hamlesinin üretim ve ihracat merkezli olması gerekliliğidir. Açıklanan verilerde, Türkiye'nin üretebilme kapasitesi olan alanlarda hem ham madde hem de ara mal üretiminde sanayimizi ciddi anlamda desteklememiz gerektiğinin mesajları var." ifadelerini kullandı.



Sanayideki rakamların sağlıklı bir daralmaya işaret ettiğine dikkati çeken Burkay, şunları kaydetti:



"Bir önceki yıl ile kıyasladığımızda yüzde 1'lik bir artış söz konusu. Ekonomi yönetiminin aldığı önlem paketleri ve eylem planları etkisini gösteriyor. Üretime ve sanayiye endeksli olmayan büyüme argümanlarının sürdürülebilir olmadığı aşikar. Özellikle üretim merkezi olan kentlerde Türkiye'nin ara malı ve ham madde üretiminde yerli sanayinin yatırımlarına ihtiyacımız var. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin çok önemli projeleri var. Özellikle proje bazlı teşvik politikalarını çok önemsiyoruz. İthalatı karşılayacak yatırımları destekleyecek fonlamalar ve yatırım maliyetlerini aşağı çekecek destek politikalarıyla Türkiye, çok kısa bir süre içinde bu süreci pozitif noktalara getirecektir."



Burkay, üretimin ve ihracatın Türkiye'nin olmazsa olmazı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Türkiye'nin üretim ve ihracat üssü olan Marmara havzasında 'Mekansal Planlama'yla yeni nesil endüstri bölgeleri oluşturulması gerekiyor. Türkiye'yi yeni nesil alanlarda güçlendirmemiz gerekiyor. Bursa'nın bu konuda ciddi bir oyun planı var. Değişim ve dönüşümü destekleyen önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde yürüttüğümüz TEKNOSAB'da orta yüksek ve ileri teknoloji alanlarında yatırımcılarımıza tahsislerimizi yaptık. İnşallah yıl sonunda yatırımlarımız başlayacak. Burada 150 bin yeni istihdam, kilogram değeri ortalama 8 dolar olan ürün gruplarının üretimi ve ihracatı söz konusu olacak"

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