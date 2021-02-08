Ocak ayı yağışları sevindirdi

OCAK ayı yağışları, ülke geneli normali ve geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşti. Normaline göre yüzde 43 ve 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre de yüzde 53 artış yaşandı. Yağış miktarı, Trakya, Kuzey Ege, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Kayseri ve Hatay çevrelerinde normaline göre yüzde 100'den fazla arttı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hidrometeoroloji Şube Müdürlüğü'nün 'Alansal Yağış Raporu' ile İklim ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü'nün 'Ortalama Sıcaklıkların 1981-2010 Normallerine Göre Mukayesesi' 2021 yılı Ocak ayına ait raporlar yayımlandı. Rapora göre, Ocak ayında yağışlar, ülke geneli normali ve geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşti.

YAĞIŞ ORTALAMASI 93.8 MM